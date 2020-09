Uitgaanscentrum Time Out baalt van verlengde coronamaatregel: 'We worden niet gehoord'

Time Out-eigenaresse Veronique Vesters. vergroot

Normaal staan er honderden dansende mensen binnen, maar uitgaanscentrum Time Out in Gemert staat nu al maanden leeg. Eigenaar Veronique Vesters staat te trappelen om weer open te gaan. De vaste lasten wegen volgens haar niet op tegen de beperkte overheidssteun die clubs en discotheken krijgen.

Discotheken en clubs moeten de deuren voorlopig zelfs gesloten houden. Dat blijft volgens minister-president Mark Rutte noodzakelijk om de verspreiding van het coronavirus binnen de perken te houden. "Het risico op nieuwe uitbraken is gewoon te groot", aldus de premier. Volgens de 'routekaart' die het kabinet eerder dit jaar presenteerde zouden de discotheken en clubs op 1 september wellicht weer open kunnen.

Toen al werd gewaarschuwd dat dat afhankelijk zou zijn van de situatie op dit moment. Toch denkt Vesters dat haar club veilig open zou kunnen. “Wij hadden graag geëxperimenteerd met proeven. Bijvoorbeeld door dertig procent van de capaciteit binnen te laten. Of een leeftijdsgrens in te stellen. En dan hadden we vervolgens kunnen kijken of we op of af moeten schalen.”

'We mogen geen brood verdienen'

Volgens Vesters staat ze dan ook te trappelen om de deuren te openen, tot haar eigen ergernis. “We hebben hard gelobbyd, maar we worden niet gehoord. We horen al een halfjaar dat we geen brood mogen verdienen. Gelukkig is er steun vanuit de overheid. Maar voor een locatie als dit, met zoveel vaste lasten, is de huidige steun echt niet toereikend.”

Bovendien is er geen stip aan de horizon, zegt ze. “De ticket, de evenementen, de marketing. Alles ligt stil. We hebben twee maanden kunnen draaien in januari en februari. We draaien daarmee een omzet die tien procent bedraagt van de normale omzet. En dat tijdens ons 25-jarig jubileum. December zou een feestmaand worden. Maar helaas. Het is een hard gelag.”