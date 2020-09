Coronanieuws: clubs en disco's blijven gesloten, wekelijkse testen in besmette verpleeghuizen

De Jonge tijdens de persconferentie dinsdag. vergroot

In dit liveblog houden we je dinsdag op de hoogte van al het nieuws rond de coronacrisis in Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten:

Het kabinet gaat wekelijks testen in verpleeghuizen waar een coronabesmetting is aangetroffen.

Discotheken en nachtclubs moeten nog steeds de deuren gesloten houden, bevestigt Rutte

Er zijn 51 nieuwe coronabesmettingen in Brabant geconstateerd.

19.50

Sinds de uitbraak van het coronavirus zijn meer dan vier miljoen mensen in Europa besmet geraakt. Dat meldt het Franse persbureau AFP op basis van officiële tellingen.

In totaal zijn er in Europa 4.006.077 besmettingsgevallen vastgesteld, 216.080 mensen hebben die besmetting niet overleefd. 2.281.959 Europeanen worden als genezen beschouwd.

Ongeveer een kwart van alle infecties is gemeld in Rusland (1.048.000, 17.299 doden). Spanje volgt met 470.973 gevallen en 29.152 doden. Daarna volgt het Verenigd Koninkrijk (337.168, 41.504).

19.41

Ouderenbond ANBO plaatst vraagtekens bij de haalbaarheid van wekelijkse testen in verpleeghuizen waar een coronabesmetting is aangetroffen.

Volgens de bond is al enige tijd duidelijk dat GGD'en te weinig testcapaciteit en ook te weinig menskracht hebben om de testen uit te voeren. De ANBO zegt al eerder aan de bel te hebben getrokken omdat de gezondheidsdiensten alleen bij hoge uitzondering mensen die niet mobiel zijn, thuis testen.

19.29

Premier Mark Rutte en zorgminister Hugo de Jonge willen een 'digitale ontmoeting' organiseren zodat 'iedereen die vragen heeft deze kan stellen'.

"Iedereen mag vragen stellen bij wat we als kabinet doen en iedereen mag kritiek hebben", zei de premier dinsdag. "Het zou gek zijn als dat niet mag. Dat brengt ons verder en daar staan we open voor." Het kabinet vindt het naar zijn zeggen belangrijk in gesprek te gaan met Nederlanders over het beleid en de aanpak van het coronavirus.

19.23

In de vragen na de persconferentie geeft Rutte aan dat er nog geen datum bekend is waarop de discotheken en clubs weer open mogen. Volgens Rutte is het nog maar de vraag of dergelijke uitgaansgelegenheden open kunnen zonder dat er een vaccin is.

19.21

De bestrijding van corona verschuift volgens Rutte naar de regio. In het coronadashboard komt bijvoorbeeld nog meer aandacht voor de situatie per regio. Vanaf vandaag zijn er daarom ook besmettingscijfers per gemeente beschikbaar. Op basis van die informatie wordt het toekomstig beleid afgestemd, zegt de premier. De Veiligheidsregio's spelen in dat beleid een prominente rol.

19.20

In deze video licht minister De Jonge de nieuwe regels over verpleeghuizen toe.

19.12

Bij een uitbraak in een verpleeghuis worden op advies van het OMT wekelijks testen uitgevoerd. Dat bevestigt minister De Jonge. Ook zal er preventief gebruik gemaakt worden van mondkapjes in de verpleeghuizen.

19.08

"Een tweede formeel besluit is dat we de quarantaineregels van kinderen van 0 tot 4 gelijktrekken met kinderen van 5 tot 12 jaar", zegt de premier. "Dat betekent dat ook de kleinste kinderen alleen zonder symptomen naar de kinderopvang mogen."

19.07

"Vandaag, op advies van het OMT, hebben we moeten besluiten dat discotheken en clubs de deuren gesloten moeten houden", bevestigt Rutte. Het gerucht ging al dat dit een van de maatregelen zou zijn.

"Het risico op nieuwe uitbraken is gewoon te groot", aldus de premier. Volgens de 'routekaart' die het kabinet eerder dit jaar presenteerde voor de geleidelijke versoepeling van de coronamaatregelen, zouden de discotheken en clubs op 1 september wellicht weer open kunnen. Toen al werd gewaarschuwd dat dit afhankelijk zou zijn van de situatie op dit moment.

19.00

De persconferentie is begonnen. Premier Rutte zegt dat het volgens hem goed is de stand van zaken te bespreken. Hij wil twee vragen met iedereen doornemen. "Waar staan we nu? En wat doen we nu en de komende tijd om een tweede golf voor te blijven?"

18.40

Over twintig minuten begint de persconferentie van het kabinet over het coronavirus.



De persconferentie is hier live te kijken. Ook volgens er continu updates in dit liveblog.

18.12

Het kabinet komt met een regionaal beoordelingsysteem om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Op basis van een wekelijkse evaluatie wordt dan bepaald of het in een veiligheidsregio de goede kant op gaat, of dat er strengere maatregelen moeten worden getroffen. Dat schrijft minister Hugo de Jonge in een brief aan de Tweede Kamer.

Het nieuwe systeem gaat als het goed is half september in. De escalatieladder, zoals De Jonge het noemt, kent drie trappen: waakzaam, zorgelijk en ernstig. In de eerste categorie komen er weinig nieuwe besmettingen bij, en is er genoeg zorgcapaciteit. Als de situatie zorgelijk is, stijgt het aantal nieuwe besmettingen en neemt de druk op de zorg toe. Aanvullende maatregelen zijn dan nodig, aldus de minister.

17.30

Kinderen onder de 12 jaar die terugkeren uit een land of gebied waarvoor code oranje van kracht is, hoeven straks niet tien dagen volledig in quarantaine. Zij mogen wel naar de opvang en naar school, mits zij geen klachten hebben. Nu geldt dit al voor kinderen van 4 tot 12 jaar, maar straks dus ook voor de allerjongsten. Dat zal het kabinet dinsdagavond bekendmaken, melden Haagse bronnen.

16.44

Nederlanders hoeven niet meer in quarantaine te gaan als ze op vakantie zijn geweest in de Zweedse regio Võstra Gotalands lõn, bekend van de hoofdstad Goteburg. Het ministerie van Buitenlandse Zaken oordeelt dat de corona-uitbraak hier onder controle is en verandert het reisadvies daarom van oranje (alleen noodzakelijke reizen) naar geel (let op: veiligheidsrisicos

15.56

De wereldwijde vraag naar vliegtickets was in de maand juli nog dramatisch laag, maar wel iets minder zwak dan in juni. Dat concludeert de internationale luchtvaartorganisatie IATA. In juli zakte de passagiersstroom op jaarbasis met 79,8 procent in.

Dat was in juni nog min 86,6 procent. "De crisis zette met weinig respijt door. Vier op de vijf reizigers blijven thuis en dus is de sector nog steeds voor het grootste gedeelte lamgelegd", aldus IATA. Lokale vluchten werden weer wat vaker uitgevoerd en lagen in juli nog 57,5 procent lager op jaarbasis.

15.15

De KNVB heeft de voetbalwedstrijd tussen PSV en VV Alkmaar in de Vrouwen Eredivisie voor zondag afgelast. Dit omdat bij speelsters en staf van de Eindhovense selectie het coronavirus is vastgesteld. Het besluit is mede tot stand gekomen na overleg tussen de clubarts van PSV en de KNVB bondsarts. Na de positieve tests zijn andere leden van PSV op advies van de GGD in quarantaine gegaan, zo was al langer bekend.

14.51

Verschillende studenten in Tilburg zijn de afgelopen week positief getest op het coronavirus. De studenten raakten waarschijnlijk besmet bij diverse privéfeestjes die werden gehouden tijdens de introductieweek. Volgens de GGD gaat het om meerdere clusters van grotere en kleinere groepen studenten.

14.22

Er zijn sinds maandagmorgen landelijk gezien 462 nieuwe coronabesmettingen bijgekomen. Dat is een daling ten opzichte van een dag eerder, toen er 527 nieuwe besmettingen waren. Er waren vijf nieuwe ziekenhuisopnames en ook daar is sprake van een daling ten opzichte van een dag eerder, toen er elf mensen werden opgenomen. Twee mensen overleden het afgelopen etmaal, zo blijkt uit het coronadashboard. In totaal zijn de afgelopen week landelijk 3597 nieuwe positieve testen gemeld bij het RIVM. Dat zijn er negen meer dan vorige week.

In Brabant zijn 51 nieuwe coronabesmettingen (tegenover 70 een dag eerder). Er zijn geen nieuwe ziekenhuisopnames in onze provincie. Wel overleed één coronapatiënt.

13.54

Het komende carnavalsseizoen in Breda ziet er vanwege het coronavirus ook heel anders uit. Stichting Kielegat roept wagenbouwers op zich te richten op 2022. Mocht er volgend jaar wel een optocht zijn, zullen daar in ieder geval géén carnavalswagens bij aanwezig zijn.

13.48

De coronamaatregelen die nu gelden, zullen ook bij de verkiezingen volgend jaar van kracht zijn. Op die manier kunnen kiezers in maart veilig hun stem uitbrengen, schrijft minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken in een brief aan de Tweede Kamer.

Mensen moeten anderhalve meter afstand houden van elkaar, ook de medewerkers van de stembureaus. Daarnaast moeten voor de stembureauleden persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar zijn, en moet het stembureau goed worden geventileerd. Bij hun stempas zullen mensen een gezondheidscheck krijgen, te vergelijken met de vragenlijsten die mensen kennen uit de horeca. Als hun antwoord op een van de vragen 'ja' is, worden mensen geacht weg te blijven.

12.41

Diverse Nederlandse kinderen met diabetes zijn de laatste maanden zieker dan nodig geworden door een late vaststelling van ketoacidose, verzuring van het bloed. Dat zegt kinderarts Károly Illy, voorzitter van de Vereniging voor Kindergeneeskunde. Hij beklemtoont dat hier in Nederland geen wetenschappelijk onderzoek naar is gedaan, maar hij hoort dit 'opmerkelijk veel' van collega-kinderartsen. Hij wijt de ontwikkeling vooralsnog aan de vrees voor het coronavirus, waardoor mensen terughoudender waren om dokter of ziekenhuis te bezoeken of zich tevreden stelden met diagnoses per telefoon.

12.08

Binnen een gezin van een leerling van groep 7 op basisschool KC Westerbreedte in Den Bosch is het coronavirus vastgesteld. De leerling is vandaag opgehaald van school. De leerling zelf heeft geen klachten. Het lesprogramma op de school gaat gewoon door.

11.52

Vandaag openen twee nieuwe testlocaties in West-Brabant: één in Etten-Leur en één in Roosendaal.

10.51

De verkoop van nieuwe auto's in Nederland lag vorige maand ruim een vijfde lager dan een jaar terug. Volgens brancheorganisaties BOVAG en RAI Vereniging blijft de coronacrisis zijn stempel drukken op de situatie in de markt.

09.16

De bedrijvigheid in Nederlandse industrie is afgelopen maand voor het eerst sinds het begin van de coronacrisis toegenomen. Dat meldt de Nederlandse Vereniging van Inkoopmanagers (Nevi). De voorbije maanden nam de bedrijvigheid telkens af, al werd die afname wel steeds kleiner.

De omvang van de productie groeide voor het eerst sinds februari en ook het aantal nieuwe opdrachten steeg aanzienlijk, met name omdat de export weer aantrekt. Desondanks heeft de Nederlandse industrie opnieuw minder opdrachten op de plank liggen en dus verkleinden veel bedrijven hun personeelsbestand. Nevi meldt verder een stijging van de verkoopprijzen. De industrie heeft zich dan ook in zes maanden niet meer zo optimistisch getoond over de toekomstige productie.

09.00

De aangrijpende documentaire 'Positief Getest' van het ETZ en Omroep Brabant gaat dinsdagavond in première in de Euroscoop in Tilburg. Om 19.30 uur is de documentaire ook te zien op onze website, app en televisie. Medewerkers van het ziekenhuis vertellen in de documentaire over de strijd tegen het coronavirus en hoe ze dit van dichtbij hebben beleefd.

06.00

De transportsector heeft dit jaar met een 'historisch grote volumedaling' te maken. Het Economisch Bureau van ING stelt dat de sector dit jaar te maken krijgt met een krimp van 13,5 procent op jaarbasis. Vooral het personenvervoer gaat zwaar gebukt onder de crisis.

Volgens de ING-ramingen zal het personenvervoer over weg en spoor dit jaar 35 procent lager uitvallen. Als gevolg van aanhoudend thuiswerken en onderwijs op afstand zal het ook enige tijd duren voordat het personenvervoer de klap te boven is. Het goederenvervoer moet het met 4,5 procent minder volume doen.

03.30 Persconferentie

Premier Mark Rutte en 'coronaminister' Hugo de Jonge geven dinsdag weer een persconferentie waarin ze de laatste stand van zaken over het coronavirus en de maatregelen belichten. Ze zullen vanaf 19.00 uur naar verwachting onder meer aankondigen dat de discotheken en nachtclubs de deuren voorlopig nog niet mogen openen.

Rutte was daar eerder al pessimistisch over, omdat cijfers aangeven dat het risico op besmetting met het coronavirus nog steeds groot is. Aanvankelijk was 1 september de streefdatum voor een heropening van de dansgelegenheden.

03.30

Bezoekers zijn vanaf dinsdag weer welkom in de Tweede Kamer. De Kamer hield sinds 13 maart de deuren gesloten voor bezoek om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Van maandag tot en met vrijdag is de Kamer weer open voor bezoek.

Wel gelden er beperkingen. Om 1,5 meter afstand te kunnen houden, kunnen er maximaal 82 mensen tegelijk naar binnen. Dagjesmensen moeten zich van tevoren online aanmelden en een tijdblok van twee uur reserveren. De enigen die voorlopig groepsgewijs worden toegelaten zijn scholieren.

03.30 Weekcijfers RIVM

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) maakt dinsdagmiddag weer bekend hoe het coronavirus in Nederland zich ontwikkelt. Rond 14.00 uur meldt het instituut hoeveel positieve coronatests, ziekenhuisopnames en sterfgevallen in de afgelopen week zijn gemeld door de regionale gezondheidsdiensten.

Waarschijnlijk is het aantal besmettingen ongeveer gelijk aan vorige week, of misschien iets hoger. Vorige week meldde het instituut dat er meer doden en ziekenhuisopnames waren door corona, maar minder besmettingen. Het instituut maakte toen bekend 3588 meldingen binnen te hebben gekregen over positieve testresultaten.

01.41

Ga je naar Griekenland dan hoef je bij aankomst in het land geen negatieve Covid-19-test meer te overleggen. Dit meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Nederland is geschrapt van de lijst met landen waarvoor deze maatregel geldt.

Nederlanders moesten vanaf 17 augustus een verklaring van een negatieve test afgeven bij aankomst in Griekenland. Zo'n verklaring mocht hooguit 72 uur oud zijn.

00.39

Veel zorginstellingen hebben te weinig financiële slagkracht om de gevolgen van de coronacrisis op te vangen. Dat is de conclusie van de Barometer Nederlandse Gezondheidszorg 2020, een analyse door accountancybedrijf EY van jaarverslagen van zorginstellingen met meer dan 5 miljoen euro omzet, ruim 450 instellingen.

"We verwachten dat veel instellingen dit jaar met de bank in gesprek moeten", zegt Ralph Poulssen, adviseur bij EY, tegen NRC.

01.00

De omzet van zakelijke dienstverleners is in het tweede kwartaal van dit jaar in het sterkste tempo ooit gedaald door de coronacrisis, Harde klappen waren er vooral voor bedrijven in de reis- en reclamebranche. Dat maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bekend.

Volgens het CBS daalde de omzet van de zakelijke dienstverlening met 18,5 procent in vergelijking met een jaar eerder. De sterkste neergang ooit gemeten dus.