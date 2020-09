Kielegat roept Bredanaars op: ‘Bouw geen carnavalswagen’

Kleurrijke creatie tijdens de carnavalsoptocht in Breda. (Foto: Karin Kamp) vergroot

Of er een Grote Optocht komt met carnaval in Breda komend seizoen is nog niet zeker, maar er zullen in ieder geval géén carnavalswagens bij aanwezig zijn. Stichting Kielegat roept de wagenbouwers op om zich te richten op 2022.

“Het is te vroeg om te zeggen dat de optocht niet door kan gaan, we zijn er nog een half jaar vandaan”, zegt Lucien Verhoef van Stichting Kielegat. “Maar wagenbouwers zijn vaak nu al bezig. En de kans is nu eenmaal heel groot dat het niet door kan gaan.” En dus kunnen bouwers er maar beter niet aan beginnen, vindt de stichting. “We willen voorkomen dat ze maandenlang aan het bouwen zijn en dat het dan niet door kan gaan.”

"Er is geen beoordeling en er worden geen prijzen uitgereikt."

Dus is er nu vast een knoop doorgehakt: bouw geen wagens. “We gaan er vanuit dat als er tóch een optocht is, er dan geen wagens zijn. Er is in ieder geval geen beoordeling en er worden geen prijzen uitgereikt”, zegt Verhoef.

Ondertussen wordt er nog nagedacht over hoe de creatieve avonden van de bouwers ingevuld kunnen worden. “Daarover gaan we nog met de bouwers in gesprek. We denken bijvoorbeeld aan hun hulp bij de aankleding van de stad. Dat is nog maar een idee hoor, dat moet nog worden uitgewerkt.”

Elluf-elluf

Ook de elfde van de elfde zal er dit jaar anders uitzien dan anders. "Op woensdag 11 november wordt de hoogheid sowieso gepresenteerd aan de stad. Maar om dit in deze tijd neer te zetten als groots publieksevenement is niet verstandig. Hoe graag we dat ook zouden willen", zegt Verhoef. De stichting wil bekijken wat er online mogelijk is. Ook wordt gezocht naar mogelijkheden om de horeca daarbij te betrekken.

Dat carnaval dit jaar anders wordt dan anders, staat buiten kijf, zegt Verhoef. "Maar het ís er wel. Carnaval zal er zijn. En het gaat erom hoe we dat gevoel van carnaval toch kunnen vasthouden. We richten ons op de tradities. Al zal de invulling anders zijn."

