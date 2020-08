September maand van de waarheid voor veel carnavalsverenigingen

C.V. De Pottebroakers uit Geertruidenberg. vergroot

Hoe gaat carnaval 2021 er uit zien? Waar op sommige plekken de optocht al afgelast is, wordt voor veel verenigingen september de maand van de waarheid. De gemeenten Helmond, Eindhoven en Den Bosch overleggen begin september met betrokken partijen zoals de horeca en de verenigingen, en ook de drie veiligheidsregio's komen later die maand met meer duidelijkheid. Een ding is duidelijk: een digitale, online versie van carnaval ziet niemand zitten.

Geertruidenberg was midden augustus de eerste die de knoop doorhakte: door corona is een carnavalsoptocht komend jaar geen optie. Ook het jeugdcarnaval en diverse feesten zijn geschrapt.

Inmiddels hebben ook de verenigingen in Deurne in een gezamenlijke verklaring laten weten in 2021 geen optocht en geen prinsen te hebben.

September

Omroep Brabant vroeg alle carnavalsverenigingen naar hun plannen. De meeste zijn een stuk minder stellig: dat carnaval er anders uit gaat zien dan we gewend zijn is wel duidelijk, maar hoe dan precies? Dat is op veel plekken nog onduidelijk.

September is voor vele dus de maand van de waarheid. Dan staan er gesprekken met de gemeente op het programma, of wordt er afgestemd met andere verenigingen in de regio. Ook de drie veiligheidsregio's in Brabant geven aan eind september pas meer te weten over carnaval.

Niet online

In één ding zijn alle verenigingen die we benaderden wel eensgezind: een online versie van carnaval ziet niemand zitten. Ook het idee om met tijdvakken in kroegen te gaan werken, waardoor het minder druk is en er afstand gehouden kan worden, krijgt geen instemmende reacties.

Opties waar de verenigingen wel over nadenken zijn: besloten feesten waar je een kaartje voor moet hebben of enkel activiteiten in de buitenlucht.

