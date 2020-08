Geen grote carnavalsoptochten en zittingsavonden: 'Het moet kleinschaliger’

Archieffoto: Karin Kamp vergroot

Ver voordat het carnavalsseizoen begint haalde Geertruidenberg vrijdag als eerste een streep door carnaval 2021. Vanwege corona is het onmogelijk op een normale manier carnaval te vieren, vindt de plaatselijke stichting. Een standpunt dat Rob van de Laar, voorzitter van de Brabantse Carnavals Federatie, wel kan begrijpen. "Ik denk zelfs dat er meer dorpen en steden gaan volgen."

Van de Laar: "Carnaval is een jaarfeest en kan op aangepaste wijze gewoon doorgaan, zonder bijvoorbeeld grootschalige evenementen als optochten en zittingsavonden. Maar er zijn genoeg kleinschalige alternatieven te bedenken."

Voor de voorzitter is carnaval vieren vooral dingen samen doen: samen zingen, samen hossen, samen ouwehoeren, samen bier drinken, enzovoorts. “Dat 'samen’ wordt heel erg beperkt. Met z’n allen een biertje drinken in de kroeg wordt een moeilijke zaak of er moet een wonder gebeuren. Misschien is er tegen het einde van het jaar wel een vaccin en dan staat de kroeg weer ineens vol", zegt Van de Laar.

Misschien wel tegen beter weten in. Want er zijn redenen genoeg om carnaval een jaar over te slaan. "Carnaval heeft nu het stempel als verspreider van het virus. Dat zal een rol spelen. Daarnaast haken sponsors af omdat ze zelf een moeilijk jaar achter de rug hebben. En er is geen verzekeraar meer die het afgelasten van optochten gaat dekken.”

Carnaval zit in ons bloed

In de grote carnavalssteden als Den Bosch, Bergen op Zoom, Tilburg, Eindhoven en Breda zijn al commissies geformeerd die scenario's aan het bedenken zijn voor carnaval. Het moet kleinschaliger, vindt Van de Laar. Hij noemt enkele alternatieven: tentoonstellingen van praalwagens, carnavalsmuziek uit luidsprekers, allerlei activiteiten via livestreams op sociale media of het versieren van de stad. "Het zal niet uitbundig worden."

Overleeft Brabant een jaar zonder echt carnaval te vieren? “Carnaval zit zo in ons bloed, dat gaat heel moeilijk worden. Maar ik reken op de creativiteit en inventiviteit van de carnavalsvierder zodat we er op een aangepaste manier toch een mooi feest van kunnen maken. Al is het maar om het carnavalsgevoel vast te houden.“