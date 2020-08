De elfde van de elfde is niet hetzelfde, maar wordt in sommige steden wel voorzichtig gevierd

Carnaval in onbezorgde tijden (Archieffoto: Karin Kamp) vergroot

In Oeteldonk is de kogel door de kerk: er gaat een streep door de festiviteiten op de elfde van de elfde, het officiële startsein van carnaval. Hoe zit het met de andere steden, waar het volksfeest voordat het coronavirus rondwaarde altijd groots en meeslepend werd gevierd?

Roosendaal

In Tullepetaonestad is besloten de traditionele aftrap van het carnavalsfeest aan te passen. "Volle cafés, dat kan helaas niet dit jaar", stelt Joep van Rijswijk van Stichting Carnaval Roosendaal.

"Maar we gaan wel iets organiseren. Gisteren hebben we een oproep gedaan aan liedjesschrijvers om iets te componeren voor ons liedjesfestival. Normaal is daar veel animo voor en hebben we een avondvullend programma met een stuk of veertien carnavalskrakers in de kroeg. Nu is dat een stuk lastiger."

"Ook repeteren is eigenlijk niet te doen op anderhalve meter afstand met al die blaasinstrumenten", vervolgt hij. "Maar het liedjesfestival gaat wel door op de elfde van de elfde. Hoe precies, daarover hakken we binnenkort knopen door."

De carnavalsoptocht in Roosendaal. (Archieffoto: Lobke Kapteijns) vergroot

Ook het wekken van de Tullepetaon op de Markt, normaal een uitbundig hoogtepunt op 11 november, krijgt een aangepaste vorm. "Niet met vierhonderd man, zoals we altijd doen, maar waarschijnlijk met een select groepje," aldus Van Rijswijk, "en misschien dat we het dan online uitzenden."

Breda

In Kielegat is nog niets besloten over de festiviteiten rond de elfde van de elfde. "We hebben deze week overleg met de gemeente en daarna gaan we met de bestuursleden om tafel zitten over wat we gaan doen", zegt een woordvoerster van Stichting Kielegat.

Eindhoven

Ook in Lampegat is nog niets bekend. "Bij ons wordt de elfde van de elfde iets kleinschaliger gevierd dan in Den Bosch", zegt Ivo Soetens, voorzitter van de Federatie Eindhovens Carnaval. "Een opkomst van enkele honderden mensen, zoals wij die kennen in november, is een beetje vergelijkbaar met een normale stapavond. Om dat dan te verbieden, daar zijn we nog niet uit."

"Ook wachten we de ontwikkelingen rond de coronamaatregelen af, die volgen elkaar snel op", stelt de voorzitter. Komende week verwacht hij dat er meer duidelijkheid is over het carnavalsfeest in zijn stad.

Carnavalsfeest in Tilburg (Archieffoto: Karin Kamp) vergroot

Tilburg

Het carnaval in Kruikenstad zal anders zijn, maar wordt zeker gevierd, laat Steven van Gils van de Carnavalsstichting Tilburg weten. "De elfde van de elfde zal via een livestream worden uitgezonden vanuit Poppodium 013. Als de huidige maatregelen niet worden verscherpt, dan kan er ook een beperkt aantal mensen op locatie bij zijn", laat de stichting weten.

Zoals altijd zal de Elf-Elf viering hier in het teken staan van de bekendmaking van de Prins van Kruikenstad. Het motto van carnaval 2021 is ‘Kèk mar wègge sjouwt’.

Den Bosch

Onder het mom van ‘Oeteldonk komt naar jou toe in plaats van jij naar Oeteldonk’ gaat de Oeteldonkse Club er komende elfde van de elfde een online feestje van maken. "Het ontmoeten en samenzijn, dat wat ons feest zo mooi maakt, kan nu helaas even niet.” De carnavalsclub weet nu nog niet hoe de dag er online precies uit gaat zien, maar daar komt ze later nog op terug. Normaal gesproken trekt de aftrap van het carnavalsseizoen 27.000 feestvierders naar de stad.