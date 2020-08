Bouw carnavalswagens gaat door ondanks corona: ‘We houden hoop’

Gijs van Hoof en Timo Segeren zijn al druk aan het lassen in Hoeven (foto: Bas van Hoof). vergroot

Bouwclubs laten zich niet zomaar uit het veld slaan door de coronapandemie. Verschillende carnavalsverenigingen zijn gewoon aan hun wagen begonnen, ook al is volstrekt onduidelijk of de optochten doorgaan. “Afwachten is geen optie.”

Het geluid van schuurmachines verbreekt de ochtendrust in Ossendrecht. “We gaan er gewoon voor!”, zegt Jordy de Dooij van bouwclub de Bokkerijders. Al in juni gingen de fanatieke bouwers van start. “Desnoods bouwen we alvast voor volgend jaar!”

Tijdnood

Het dilemma waar de bouwclubs nu voor staan, is simpel. Afwachten heeft als risico dat de optocht toch doorgaat. Dan komen verschillende verenigingen in tijdnood. Ook loop je dan het risico om prijzengeld mis te lopen, want je hebt immers minder tijd aan je wagen besteed.

“Door corona hadden we toch tijd zat.”

Het alternatief is nu bouwen, met het risico dat je de wagen minimaal een jaar in goede conditie moet zien te houden. “Liever nu een mooie wagen bouwen, dan straks niks hebben”, vindt De Dooij. En dus bouwen ze drie dagen per week, met zes man sterk. “Door corona hadden we toch tijd zat”, grapt hij.

Bekijk in de video hoe ver de bouwers in Ossendrecht met hun wagen zijn:

‘Minder animo’

Toch is niet iedereen binnen een vereniging even enthousiast om aan de slag te gaan. “De motivatie is door corona wat minder. We bouwen nu met minder leden, dus het gaat ook langzamer”, vertelt Laurence Pijnen, van bouwclub de Papagaai uit Ossendrecht. “Ook zijn er verenigingen die helemaal nog niet begonnen zijn.”

"Ze verklaren ons toch al voor gek."

“We houden hoop! Voor niks bouw je nooit. Dan bouwen we volgend jaar maar verder.” Of hij niet bang is dat mensen hem voor gek verklaren? “Dat doen ze toch altijd!”, lacht hij. “We bouwen op veilige afstand van elkaar. Ook hebben we volop plezier, dat is het belangrijkst.” In dezelfde bouwhal zijn overigens ook De Durdouwers al van start gegaan.

'Optocht moet kunnen'

Ook 35 kilometer verderop, wordt niet stilgezeten. Bouwclub De Flierefluiters in Hoeven is al sinds juni bezig. "Ik ben ervan overtuigd dat een optocht moet kunnen", zegt voorzitter Bas van Hoof. "Je kunt het publiek op anderhalve meter afstand van elkaar zetten. Ook kun je de wagens natuurlijk stilzetten. Het publiek kan er dan langslopen. "

De eerste onderdelen worden zelfs al in de verf gezet. "De optocht is natuurlijk een hoogtepunt, maar daar doen we het niet alleen voor", verklaart Van Hoof. "Het bouwen is waar het voor ons om draait. Ook daar beleven we een hoop plezier aan." Toch merkt hij ook dat enkele clubs in de regio nog helemaal niet begonnen zijn.

Geannuleerd

Ver voordat het carnavalsseizoen begon, haalde Geertruidenberg als eerste een streep door carnaval 2021. Vanwege corona is het onmogelijk op een normale manier carnaval te vieren, zo vindt de plaatselijke stichting. Zover bekend is het vooralsnog de enige plaats die de optocht heeft geannuleerd.

Ook de handel in tweedehands carnavalswagen ligt zo goed als stil door de crisis. Bijna een half jaar na carnaval, staan nog tientallen carnavalswagens te koop op Marktplaats. Ook dit zorgt ervoor dat de clubs inkomsten mislopen.

In Ossendrecht staan verschillende wagens van vorig jaar nog altijd te koop (foto: Raymond Merkx). vergroot

