Bewoners appartementen noodgedwongen in een tent na brand: 'Dit is mensonwaardig'

Jody Valk op het tentenkamp

Camping de Zwarte Bergen in Luyksgestel is voor de meeste mensen die er verblijven een idyllische plek, verscholen in de Brabantse bossen. Maar voor vijftien mensen die er in een tentenkamp wonen is er weinig leuks aan. In primitieve omstandigheden wonen ze in tenten, omdat ze hun appartement in Bladel zijn uitgezet.

De ellende begon afgelopen zomer. Voor de zesde keer was er brand in het appartementencomplex de Posthof aan de Markt in Bladel. Aanvankelijk konden de mensen terug naar hun woning, maar zeven weken later kregen ze te horen dat ze eruit moesten. Er zou asbest zijn vrijgekomen bij de brand en het gebouw was niet veilig. Waar de mensen heen moesten, dat was hun probleem.

Tenten

Na eerst tijdelijk in een hotel in Eindhoven te hebben gezeten, kwam na een zoektocht camping de Zwarte Bergen in beeld. Daar kunnen de mensen tenten huren voor tien euro per nacht. En dus wonen de bewoners, hoofdzakelijk Poolse arbeidsmigranten, nu primitief in een tent.

Voorzieningen zijn er amper. Er staan wat tuinmeubelen, een koelkastje en een kookplaat. Daar moeten de mensen het mee doen. "Dit is leuk als je jong bent en op jeugdkamp bent, maar voor ons is het mensonwaardig", zegt Jody Valk, die het woord voert namens de bewoners van de Posthof. Dat hij de publiciteit opzocht is hem niet in dank afgenomen. De verhuurder van het appartement in Bladel is daar woedend over en dreigt nu definitief de huur op te zeggen.

Herfst

"Er is niets voor ons geregeld, niet door de particuliere verhuurder en niet door de gemeente. We zijn gewoon op straat gezet", zegt Jody. Hij is bang dat de renovatie van de appartementen tot half november gaat duren. Met de herfst op komst kunnen de mensen dan echt niet meer in tentjes wonen. Hoe het nu verder moet weet Jody ook niet. Maar hij wil een advocaat inschakelen die hem en de andere mensen kan helpen.

