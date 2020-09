Theater Roosendaal creatief in coronatijd: 'Dit is een loodzwaar jaar'

Directeur Jan-Hein Sloesen van Theater De Kring in Roosendaal. (Foto: Erik Peeters) vergroot

“Ik heb nog nooit van mijn leven wakker gelegen van mijn werk, maar nu wel. Het is een loodzwaar jaar”, vertelt directeur Jan-Hein Sloesen van Theater De Kring in Roosendaal aan de vooravond van het nieuwe theaterseizoen. De afgelopen maanden heeft hij alle touwtjes aan elkaar moeten knopen om zijn theater en de voorstellingen overeind te houden. Inmiddels lijkt de ergste klap achter de rug, maar de toekomst blijft onzeker.

“We zitten in de overlevingsstand. We hebben ongeveer 300.000 euro nodig om dit en volgend jaar door te komen. Dat gat is nog niet gedicht”, aldus Sloesen. De coronacrisis dwingt hem en zijn collega’s om creatief te zijn, maar ook tot pijnlijke maatregelen.

Wachten op privacy instellingen...

Zo heeft hij afscheid moeten nemen van 27 horecamensen en ook in de theaterbezetting heeft hij flink moeten snijden. "We hopen natuurlijk dat als er een vaccin is, deze mensen meteen weer kunnen terug komen. Het moeilijke aan deze situatie is dat je niemand de schuld kunt geven. Wanneer je zegt dat ze hier niet meer kunnen werken dan begrijpen ze dat ook nog. Dat is natuurlijk een hele rare situatie.”

vergroot

De looproute in de foyer leidt het publiek langs speciaal gemaakte zogeheten roomdividers. De tafeltjes zijn precies een meter doorsnee zodat de mensen aan weerszijden anderhalve meter afstand houden. Sloesen: “We hebben ze zo geplaatst dat het lijkt alsof ze er altijd al hebben gestaan. De maatregelen moeten in de ruimte opgaan en zo min mogelijk opvallen voor het publiek.”

Sloesen toont ook het digitaal toiletsysteem dat het aantal bezoekers registreert. Bij een rood scherm moet je even geduld hebben. Wanneer het groen wordt, mag je naar binnen. “Dit is uniek in Nederland”, legt de theaterdirecteur uit.

"Door het plaatsen van schermen is extra overheidssteun niet nodig."

De grote zaal biedt normaal gesproken plaats aan 867 bezoekers. Nu mogen er maximaal 250 naar binnen. Samen met theater Markant in Uden wil De Kring snel van start met een experiment met kuchschermen tussen de stoelen.

“Ik hoop dat we snel goedkeuring van het RIVM krijgen om aan de slag kunnen met deze schermen. We kunnen de capaciteit in de zaal hiermee uitbreiden naar 630 mensen. Het zou weleens de redding kunnen zijn van alle theaters, omdat we dan een normale exploitatie kunnen draaien.” Volgens Jan-Hein Sloesen is door het plaatsen van de schermen extra overheidssteun zelfs niet meer nodig.

Jan-Hein Sloesen van theater De Kring heeft hoge verwachtingen van kuchschermen (foto: Erik Peeters) vergroot

De theaterdirecteur is ondanks de ellende van de afgelopen maanden trots op het aanbod voor het komende seizoen. Het Roosendaalse theater heeft grote namen kunnen behouden.

"Nieuw dit jaar zijn de v-tickets om thuis op de bank een voorstelling te kunnen kijken."

"Herman van Veen doet vier optredens in plaats van één, dat is echt top. Maar ook Guido Weijers, Christel de Laat, Rolf Sanchez en Jeroen van der Boom. Als je kijkt naar de mix die we ieder jaar brengen dan is die precies hetzelfde gebleven. Alleen duren de voorstellingen korter zodat we er twee op één avond kunnen doen maar je kunt nog steeds genieten van al deze artiesten.”

vergroot

Dit seizoen zijn voor het eerst ook v-tickets te koop. "Vijf camera's registreren een voorstelling die tegen betaling thuis op de bank kan worden bekeken. Volgens de RIVM-regels door maximaal zes personen, al kunnen wij niet controleren als dat er meer worden", zegt Sloesen.