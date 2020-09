Loes Linders snapt niets van turnbond: 'Medailles gaan boven klachten'

Loes Linders in 2004 vergroot

Een trap na. Zo omschrijft oud-topturnster Loes Linders uit Uden het besluit van de gymnastiekbond KNGU om het topsporttraject weer op te pakken. Linders was een van de turnsters die deze zomer een boekje opendeden over misstanden in de turnsport. “Ik heb de indruk dat er niet veel is veranderd.”

Dinsdag maakte de KNGU bekend dat de sporters die naar de Olympische Spelen toewerken weer mogen gaan trainen met de trainers die op non-actief waren gezet. Dat gebeurde na de vele getuigenissen over geestelijk en fysiek misbruik in het vrouwenturnen.

In de ogen van Linders lukt het de bond niet om haar verantwoordelijkheid te pakken. “Ze kiezen voor de topsporters en hun olympisch traject. Medailles en prestaties gaan boven de klachten van de turnsters.”

Misstanden

De turnbond heeft deze zomer in een periode van iets meer dan een maand 104 meldingen binnengekregen over grensoverschrijdend gedrag. Dat waren er meer dan twee keer zo veel als over het hele jaar 2019, toen de KNGU 46 meldingen registreerde.

Wachten op privacy instellingen...

Na haar verhaal heeft Linders niet met iemand van de bond gesproken, ze heeft alleen een mail gehad met de vraag om haar klachten in te dienen, maar dat had ze al gedaan.

"Het heeft zo'n lange nasleep."

“Wij als turnsters hadden gehoopt dat de bond op onze verhalen in was gegaan. Natuurlijk zijn huidige turnsters belangrijk, maar zij hebben ook niet gevraagd om deze cultuur. Ik loop nog steeds bij een psycholoog om te leren op te komen voor mezelf. Het heeft zo’n lange nasleep. Ik vrees dat de huidige generatie topturnsters daar later ook mee te maken krijgt.”

De KNGU onderzoekt alle meldingen van misstanden.

Lees ook: Jarenlange mishandeling en vernedering: topturnster Loes Linders trekt beerput open