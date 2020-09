Droog en warm op het winterse terras in Breda: 'We willen alles overkappen'

Johan de Vos van KHN en kroegbaas in Breda. vergroot

De Bredase horeca wil dat hun gasten in de winter ook droog en warm op het terras kunnen zitten. Om dat te realiseren, ligt het verzoek bij de gemeente om de terrassen in binnenstad en buitengebied tot en met carnaval zoveel mogelijk te overkappen. "Kijkend naar de winter beginnen we 'm te knijpen", zegt een bezorgde Johan de Vos van Koninklijke Horeca Nederland.

Ronald Strater Geschreven door

De herfst is nog niet begonnen, maar de dagen worden al wel korter. De Bredase horeca zit echter al met de gedachte bij de winter. Er is grote bezorgdheid, want nog altijd mogen er maar een beperkt aantal mensen binnen plaatsnemen in restaurants en cafés. Een extra uitgebreid, verwarmd terras tijdens de wintermaanden kan voor veel zaken de financiële schade enigzins verzachten.

"We denken aan verschillende oplossingen", zegt Johan de Vos van KHN en zelf ook kroegbaas in Breda. "Parasols met warmtelampen is een redelijk snelle oplossing, maar je kunt ook denken aan tenten of andere overkappingen. We moeten in heel de stad kijken waar de mogelijkheden liggen en niet de onmogelijkheden."

"De terrassen zijn een primaire levensbehoefte voor de snoeiharde wintermaanden."

De Vos heeft goede hoop dat de gemeente Breda meegaat in de plannen. "Breda was met de coronacrisis de eerste stad in Nederland met een terrassenzee", zo legt hij uit. "Dus ik ga er vanuit dat we ook de eerste zijn waar je massaal droog kunt zitten tijdens de winter. We hopen het idee er tot en met carnaval doorheen te krijgen."

De horecaondernemer realiseert zich dat voor het zover is er wel goede regels moeten komen. "We zullen maatwerk moeten leveren en in gesprek moeten gaan met de gemeente en hulpdiensten. In de binnenstad zit je bijvoorbeeld met cameratoezicht dat niet verstoord mag worden. Maar we gaan er vanuit dat er wel een gepaste oplossing komt."

"De hobbyisten moeten nog heel even thuisblijven", vervolgt De Vos lachend. "Het is natuurlijk wel de bedoeling dat er goede constructies komen. Niet dat wanneer het even wat regent je bezoekers ineens het dak op hun schoot hebben liggen."

"Ik hoop dat moeder natuur ons helpt met niet teveel sneeuw en regen."

In de winter zal er buiten ook aan warmte gedacht moeten worden, want het aantal mensen dat bij de horeca naar binnen mag, blijft voorlopig beperkt. "De terrassen zijn een primaire levensbehoefte geworden voor de horeca voor de snoeiharde wintermaanden", zo luidt Johan de Vos nog maar eens de noodklok. "Leveranciers van warmtepalen zullen goede zaken doen."

Wachten op privacy instellingen...

Maar de Bredase horeca wedt niet op één paard. "We blijven natuurlijk strijden om meer mensen in onze zaken te krijgen", zegt de uitbater van Boerke Verschuren. "En verder is onze hoop gevestigd op ventilatie van de ruimtes. We zijn druk aan het kijken of daar een oplossing ligt."

Speerpunt is nu echter even een buitenterras in de winter. "Ik hoop dat moeder natuur ons ook helpt door niet al teveel sneeuw en regen naar beneden te laten komen. Met een zachte winter zijn wij ook weer een beetje geholpen", zo besluit Johan de Vos.