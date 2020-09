19 nertsenfokkerijen weg in Gemert-Bakel is een ramp voor gemeente: ‘Verloedering ligt op de loer’

Burgemeester Michiel van Veen. vergroot

Het wegvallen van alle negentien nertsenfokkerijen in Gemert-Bakel heeft volgens de voorzitter van ZLTO en de burgemeester van de gemeente grote gevolgen voor het buitengebied. Want wat doe je met al die lege stallen? “We moeten gaan kijken wat er wél mogelijk is op die locaties. Anders ligt verloedering op de loer.”

Rebecca Seunis

“Dit is het einde van een tijdperk. Ik begrijp het besluit van de minister, maar daarmee begint ook een nieuw hoofdstuk. Want hoe gaan we verder met het buitengebied?”, vraagt burgemeester Michiel van Veen zich hardop af.

Huub van Hout, voorzitter ZLTO: “Als je kijkt naar de oppervlakte die ermee gemoeid is, zie je een fors aantal hectare aan leegstaande gebouwen. Verloedering en leegstand is iets wat we niet willen. En de gemeente wil het buitengebied aantrekkelijk houden”, legt hij uit.

Criminele activiteiten

Die verloedering waar Van Hout het over heeft, uit zich dan mogelijk in ‘stallen die er niet uitzien, een onaantrekkelijk landschap en gebouwen waar criminele activiteiten plaatsvinden’. De oplossing volgens Van Hout? Perspectief bieden aan de ondernemers.

Volgens burgemeester Michiel van Veen gaan er veel arbeidsplaatsen verloren door het sluiten van de fokkerijen. “We schatten meer dan tweehonderd fulltime banen", zegt hij. "We moeten heel snel met de ondernemers en de overheden de koppen bij elkaar steken en besluiten hoe we de buitengebieden levendig gaan houden."

Maar wat moet er dan concreet gebeuren met die bedrijven? Van Hout: “Hoogstwaarschijnlijk moet er afgeweken worden van het bestemmingsplan. Er moet gekeken worden naar de behoefte.” Daar zitten wellicht ook bedrijven of caravanopslagplekken tussen. “Niet alleen maar natuurlijk. Daar moet je met elkaar over praten. Je moet nieuwe dingen verzinnen. We hebben wel vaker voor uitdagingen gestaan.”