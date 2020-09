Ook negentiende en laatste nertsenfokkerij in Gemert-Bakel besmet met coronavirus

Archieffoto: Flickr vergroot

Het laatste nertsenbedrijf in Gemert-Bakel dat nog corona-vrij was, is nu ook besmet geraakt. Dat meldt Michiel van Veen, burgemeester van de gemeente op Twitter. Daarmee komt het totaal aantal besmette fokkerijen in die gemeente op negentien.

In Gemert-Bakel waren er al veel nertsenbedrijven geïnfecteerd geraakt met het coronavirus. Alle bedrijven moesten worden geruimd. Het gaat volgens de burgemeester om 217.000 vierkante meter aan lege stallen. Hij noemt het een drama voor de ondernemers en een drama voor het buitengebied.

In totaal zijn er in Brabant nu 33 nertsenfokkerijen waar het coronavirus is aangetroffen. Buiten Brabant zijn er nog op elf nertsenhouderijen waar het virus is gevonden. Alle dieren van de getroffen houderijen worden geruimd.

Einde aan nertsenfokkerijen

In maart volgend jaar komt er een eind aan álle nertsenfokkerijen in Nederland. Vorige week maakte het kabinet bekend dat de stekker uit de hele sector moet. Dat is drie jaar eerder dan oorspronkelijk gepland. Er wordt 180 miljoen euro voor uitgetrokken door Den Haag.

