Besluit om nertsenhouderijen verplicht eerder te stoppen 'komt hard aan'

Archieffoto: ANP vergroot

Het nieuws dat nertsenfokkerijen in maart verplicht de deuren moeten sluiten 'komt hard aan'. Dat zeggen belangengroepen van edelpelsdierhouders. Het kabinet heeft het advies van het Outbreak Management Team om de bedrijven gedwongen te laten stoppen vrijdag overgenomen, zo blijkt uit een brief aan de Tweede Kamer.

Youssef Zerrouk Geschreven door

"Het verdient geen schoonheidsprijs dat mensen via de media over hun lot worden geïnformeerd. Politiek moet je niet over de rug van de burger bedrijven. We hopen op begrip voor het menselijk perspectief in dit coronadrama”, zegt Martijn Pijnenburg, vakgroep Edelpelsdieren van boerenorganisatie LTO. Het nieuws kwam donderdagavond al naar buiten, nog voor de Kamerbrief.

Wim Verhagen, directeur van de Nederlandse Federatie Edelpelsdierenhouders: “Het besluit om bedrijven niet vrijwillig maar verplicht eerder te laten stoppen komt uit de lucht vallen. We gaan dus met onze achterban bespreken wat dit voor hen betekent.”

“De details moeten nog worden uitgewerkt. Denk aan de manier waarop bedrijven moeten worden beëindigd, hoe hen een nieuw perspectief wordt geboden en op welke manier ze worden gecompenseerd. Dat moet fatsoenlijk zijn. Daar moet snel meer duidelijkheid over komen.”

Nertsenhouders blijven intussen het maximale doen om nieuwe besmettingen te voorkomen, benadrukken de vakgroep Edelpelsdieren en de NFE.

Mens, Dier en Peel

De stichting Mens, Dier en Peel vindt het stoppen van de nertsenhouderij in maart zelfs al te laat. "Ik begrijp niet dat er nog steeds een risico genomen wordt", zegt voorzitter Jan van Hoof in een eerste reactie. "Er komt een einde aan de cyclus in december", legt hij uit. In die periode worden de volwassen dieren ontdaan van hun pels. "Waarom niet dan al meteen stoppen?", vraagt hij zich hardop af.

Als het aan hem lag hadden alle nertsenhouderijen meteen preventief geruimd moeten worden. "Het is raar dat ze nu worden uitgekocht en tot maart kunnen blijven doormodderen."

Veiligheidsregio

De Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost zegt begrip te hebben voor de keuze van de minister om nertsenhouderijen niet preventief te ruimen. "We zijn verheugd dat de minister zich heeft uitgesproken over vervroegd beëindigen van de nertsenhouderij in Nederland", staat in een schriftelijke reactie.

"Dit besluit is ingrijpend en treft ondernemers in onze regio en de gehele branche, maar brengt wel duidelijkheid voor de sector en omwonenden. Wij verwachten dat daarmee de bestaande gevoelens van onrust en onzekerheid worden verkleind."

Strenge maatregelen

Naast het vervroegd stoppen van de nertsenhouderij heeft minister Carola Schouten van Landbouw een aantal strenge maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Alle nertsenhouders moeten verplicht elke week de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA) laten weten wie er in hun stallen werkt. Mensen die op verschillende nertsenhouderijen werken, moeten tien dagen wachten voor ze weer op een andere plek aan de slag mogen.

Al bij 41 nertsenfokkerijen, waarvan 31 in Brabant, werd het coronavirus vastgesteld. Al die bedrijven zijn inmiddels geruimd. Er wordt 150 miljoen euro uitgetrokken door het kabinet om alle nertsenhouders vervoegd uit te kopen. Dat komt bovenop de 32 miljoen die er al was voor de sloop- en ombouwregeling voor nertsenhouders.

LEES OOK:

Strengere hygiënemaatregelen en controles voor alle nertsenhouderijen