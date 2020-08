Strengere hygiënemaatregelen en controles voor alle nertsenhouderijen

Alle nertsenhouders moeten verplicht elke week de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA) laten weten wie er op hun bedrijven in de stallen werkt. En mensen die op verschillende nertsenhouderijen werken, moeten tien dagen wachten voor ze weer op een andere plek aan de slag mogen. Met die strengere maatregelen moet de verspreiding van het coronavirus op nertsenfokkerijen worden tegengegaan.

De NVWA denkt namelijk dat de meeste besmettingen op nertsenfokkerijen via andere nertsenfokkerijen worden overgebracht doordat mensen in meerdere bedrijven komen. Daar wordt nu dus strenger op gecontroleerd.

Uiterlijk maart 2021 Ook bevestigde de minister het bericht dat nertsenfokkerijen uiterlijk maart 2021 moeten stoppen. De nertsensector wordt daarmee drie jaar eerder beëindigd dan oorspronkelijk gepland: in 2024 zouden de fokkerijen sowieso al moeten stoppen.

Minister Schouten: “Ondanks de grote impact die dit heeft voor de nertsenhouder en zijn bedrijf geeft dit ook duidelijkheid in een onzekere tijd. De datum waarop de nertsenhouderij in Nederland zou stoppen, wordt hiermee drie jaar naar voren gehaald. Het OMT-advies voor een verplichte stoppersregeling is hierin heel duidelijk.”