Konijntje Nibbit werd in zijn hok gegrepen door een nerts: ‘Hij kon geen kant op’

Het was een gruwelijke ontdekking donderdagochtend: konijn Nibbit van Martine Prins uit Best lag dood in zijn hok, aangevallen door een nerts. De verantwoordelijke nerts zat nog bij zijn slachtoffer in het hok.

De dochter van Martine zag het als eerste. “Ze kwam ’s morgens helemaal overstuur naar me toe. ‘Er zit een beest in het konijnenhok’, riep ze. Dus ik ging kijken. Het konijn lag daar op de grond en er zat een nerts in het hok.”

"Ik heb de verhalen over nertsen en corona wel gehoord, dus ik durfde niet dichterbij te komen."

Martine durfde er niet bij in de buurt te komen. “Ik heb ook al die verhalen over nertsen en corona wel gehoord, dus ik durfde niet dichterbij te komen. Het schijnt dat de kans dat het van nerts op mens overgaat heel klein is, maar toch. En ik zag wel dat het konijn al dood was.”

Nibbit was al zeven jaar oud, vertelt Martine. De familie was vanzelfsprekend aan hem gehecht. “En je weet natuurlijk dat zo’n diertje een keer doodgaat, maar dat het nou op deze manier moet? Hij zat in zijn hok, hij kon geen kant op.”

"Hij was al helemaal aangevreten."

Ze belde eerst de Dierenambulance om te komen helpen met de nerts, daarna de gemeente. Die stuurde iemand om te komen helpen. Uiteindelijk haalde die drie man van de jachtclub en zij hebben de nerts doodgeschoten. “Toen pas konden we bij Nibbit, want die lag daar nog.”

Een bewakingscamera heeft de nerts gefilmd:

Wat Nibbit overkomen is, staat niet op zichzelf, denkt Martine. Van zowel de Dierenambulance als de medewerker van de gemeente hoorde ze dat het niet de eerste keer is dat er nertsen worden gezien in de buurt. Deze maand al vier. Mogelijk zijn ze ontsnapt uit de nertsenfarm in de buurt. “Hier moet de gemeente echt wat aan doen, dus hoe meer het gemeld wordt, hoe beter.”

"Die sluiting komt voor Nibbit net te laat."

Alle nertsenfokkerijen moeten in 2021 de deuren sluiten. “Ja, dat kwam voor Nibbit dan weer net even te laat.”

