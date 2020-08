Buurtbewoners van nertsenfarm in Rosmalen blij met vervroegde sluiting: 'Eindelijk rustige zomer'

Wijkraad-voorzitter wil sluiting nertsenfarm (foto: Omroep Brabant). vergroot

Bewoners van de Rosmalense wijk Sparrenburg zijn blij en opgelucht, nu ze weten dat de nabijgelegen nertsenfokkerij in maart 2021 moet sluiten. "Mijn vrouw zei meteen, dit was de laatste zomer dat we last hadden van vliegen", zegt Aad van der Steen, voorzitter van de wijkraad.

Minister Carola Schouten van Landbouw maakt vrijdag officieel bekend dat het op 1 maart 2021 gedaan is met de nertsenhouderij in Nederland. Dat is drie jaar eerder dan de bedoeling was. In Rosmalen strijden omwonenden al jaren tegen nertsenfokkerij Rios Mink. Stank, vliegen en fijnstof veroorzaken in hun ogen een slechtere luchtkwaliteit. Dit voorjaar werd een een petitie opgesteld waarin aangedrongen werd op een versnelde sluiting. "Ja, verheugd, hartstikke blij", reageert Van der Steen op het zetje dat Schouten gaat geven. "Vanaf volgende zomer kunnen we weer rustig buiten zitten."

Vliegenoverlast

In de winter hebben de buurtbewoners geen hinder van de nertsenfokkerij. In de zomer leggen vliegen echter eitjes in de mest, waardoor er nog meer vliegen komen. Enige tijd geleden diende er in Den Haag bij de Raad van State een zaak die door Rios Mink was aangespannen om voorlopig niet aan extra milieu-eisen te hoeven voldoen, om zo de overlast terug te kunnen dringen. De Raad van State gaf haar onlangs een half jaar respijt.

"Het is niet fijn als je zo'n farm zo dicht in de woonwijk hebt. Pas in september nam de overlast steeds af. Preventief ruimen of ruimen bij een coronabesmetting was voor ons eigenlijk ook geen oplossing. Dan komen die nertsen na een aantal maanden weer terug. Minister Schouten geeft nu zekerheid."

Van der Steen en de andere buurtbewoners hebben geen problemen met de boer, zegt hij. "We gunnen hem het beste. Wat ons betreft komt er woningbouw zodat hij nog goed verdient aan de ontwikkeling van die grond."

