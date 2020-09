Koning doet rondje op werkvloer in Hilvarenbeek en Tilburg

De koning was op werkbezoek in Tilburg en Hilvarenbeek (foto: RVD). vergroot

Koning Willem-Alexander is woensdag op bezoek geweest bij Schijvens Corporate Fashion in Hilvarenbeek en kringloopwinkel La Poubelle in Tilburg. Dit deed hij samen met staatssecretaris Stientje van Veldhoven.

Maaike Cnossen Geschreven door

De koning kwam bij deze bedrijven op bezoek, omdat ze zich beiden bezighouden met circulaire economie. Ze proberen grondstoffen en spullen zoveel mogelijk te hergebruiken en zo weinig mogelijk afval te produceren.

Koning Willem-Alexander en staatssecretaris Van Veldhoven begonnen hun bezoek in Hilvarenbeek. Schijvens Corporate Fashion is een familiebedrijf en maakt sinds 1863 bedrijfskleding. Zeventig procent van de kleding wordt met hergebruikte materialen gemaakt. Die kleding bestaat voor de helft uit oude bedrijfskleding en voor de andere helft uit gerecycled plastic. Het bedrijf won in 2018 de Corporate Fashion Award Sustainability en in 2020 de Circular Award.

La Poubelle in Tilburg is een leerwerkbedrijf voor verschillende gemeenten in Brabant. Er werken mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zij sorteren, reinigen, repareren en prijzen de tweedehands spullen die worden verkocht. De medewerkers worden begeleid door vakmensen.

Ook is er een fietswerkplaats waar zogenaamde zwerffietsen worden gerepareerd en verkocht. Verder organiseert de kringloopwinkel diverse cursussen voor haar medewerkers, waaronder financiële vaardigheden.

