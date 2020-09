Frank Lammers op mega-billboard van acht verdiepingen op Strijp-S

Foto: Peter Kentie vergroot

Netflix trekt alles uit de kast voor de promotie van het nieuwe seizoen van de hitserie Undercover. Er prijkt sinds woensdag een gigantisch billboard op een gebouw op Strijp-S in Eindhoven met foto's van drugsbaas Ferry Bouman en co met de tekst ''T is zo weit'.

Het tweede seizoen, met Frank Lammers als drugsbaas Ferry Bouman in de hoofdrol, is vanaf zondag via de streamingsdienst te zien. Het eerste seizoen van de Netflix-serie Undercover, waarin Lammers de rol van drugscrimineel Ferry Bouman op zich neemt, was een ongekend succes.

De streamingdienst maakte eind 2019 bekend dat het eerste seizoen van Undercover dat jaar van alle series het populairst was onder de Nederlandse kijkers. Netflix-kijkers genoten massaal van de avonturen van Ferry Bouman, die een xtc-imperium runt vanaf een camping in Lommel.

Briefjes in de supermarkt

Ook op andere opvallende manieren werd reclame gemaakt voor het nieuwe Undercover-seizoen. Afgelopen week doken in Brabantse supermarkten briefjes op waarop een zekere Ferry naar informatie vroeg over een 'gezellig stelletje' dat op een foto werd afgebeeld. Onderaan het briefje stond een telefoonnummer. En wie dat nummer belde, kwam uit op de voicemail van drugscrimineel Ferry Bouman.

De boodschap van Ferry Bouman. vergroot