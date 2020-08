'Ze zijn nog niet van Ferry af', trailer belooft wat voor tweede seizoen Netflix-serie Undercover

Frank Lammers als Ferry Bouwman (beeld: trailer Undercover). vergroot

Fans van de populaire Netflix-serie Undercover, met Mierlonaar Frank Lammers in de hoofdrol, kunnen beginnen met aftellen. Over vier weken, op zondag 6 september, begint het tweede seizoen. Maandagochtend publiceerde Netflix de trailer.

Het eerste seizoen van de Netflix-serie Undercover, waarin Lammers de rol van drugscrimineel Ferry Bouwman op zich neemt, was een ongekend succes. De streamingdienst maakte eind 2019 bekend dat het eerste seizoen van Undercover dat jaar van alle series het populairst was onder de Nederlandse kijkers. Netflix-kijkers genoten massaal van de avonturen van Ferry Bouwman, die een xtc-imperium runt vanaf een camping in Lommel.

Ook een derde seizoen

Daarom werd er al snel een tweede seizoen aangekondigd en in januari lekte uit dat er ook een derde seizoen komt. Wanneer de opnames van het derde seizoen beginnen, is nog niet bekend. Daarnaast komt er een film, 'Ferry', die draait om de beginjaren van de Brabantse crimineel.

"Daarbij gaan we terug in de tijd", vertelde Lammers in juni. "Kijken hoe Ferry Ferry is geworden.”

Rico Verhoeven

Het tweede seizoen van Undercover is vanaf zondag 6 september te bekijken. Wereldkampioen kickboksen Rico Verhoeven zal hierin ook meespelen, als bodyguard van drugscrimineel Ferry Bouwman. Ook de vertrouwde gezichten Kim de Rooij (Anna Drijver) en Bob Lemmens (Tom Waes) keren terug.

Waar het eerste seizoen draaide om illegale drugshandel, draait het in seizoen twee om illegale wapenhandel. Welk onderwerp in het derde seizoen centraal zal staan, is nog niet bekend.

