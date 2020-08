'Maffiabaas' Monic Hendrickx speelt zus van Frank Lammers in Undercover-film

Monic Hendrickx in KRAAK. vergroot

Monic Hendrickx krijgt een rol in de Undercover-film met Frank Lammers als Ferry Bouman. De opnames voor de film 'Ferry' beginnen deze week. De actrice uit Stevensbeek speelde jarenlang een maffiabaas in de tv-serie Penoza.

"Ik heb een zus in de film en die rol wordt gespeeld door Monic", liet Frank Lammers uit Mierlo maandagochtend weten in een aankondigend filmpje. "We hebben een heel goede relatie in de film. Echt top!" Naast Monic Hendrickx wordt ook Huub Stapel toegevoegd aan de cast.

Op YouTube werden de acteurs gepresenteerd:

De film Ferry, die geproduceerd wordt door de makers van Undercover, draait om de beginjaren van de Brabantse crimineel. “Netflix was heel blij met de serie en heeft toen bedacht hoe ze dat verder uit konden breiden", legde Lammers in juni al uit. "We gaan terug in de tijd. Kijken hoe Ferry Ferry is geworden.”

Sympathieke boef

En dus mag Lammers opnieuw in de huid van Ferry Bouman kruipen. “Ik vind het heel leuk dat het karakter zo’n vlucht heeft genomen. Daar ben ik heel trots op. Het is heel leuk om de sympathieke boef te spelen. Dat zijn de leukste. We gaan weer lekker een paar mensen in elkaar slaan!”

Het verhaal begint dit keer in Amsterdam, waar Ferry Bouman werkt voor een machtige hasjbaron. Die rol neemt Stapel op zich. Als de bende wordt overvallen, wijzen de sporen naar een groepje kampers in Brabant. Ferry wordt op pad gestuurd om de daders te vinden. En zo komt hij terug naar zijn geboortestreek.

Undercover

De film wordt gemaakt door goeddeels hetzelfde team als Undercover. Ook actrice Elise Schaap is weer van de partij, die Boumans vrouw Daniëlle speelt in de serie. In de film zien we hoe de twee elkaar leren kennen. “Het is echt heel goed script", benadrukt Lammers. "Echt heel vet.”

