Frank Lammers kruipt in de huid van jonge Ferry Bouman voor Undercover-film

Frank Lammers kruipt opnieuw in de huid van Ferry Bouman. Na twee seizoenen van Undercover, krijgt Bouman nu een eigen film: Ferry. Netflix maakt een film over de beginjaren van de Brabantse crimineel. De film wordt geproduceerd door de makers van Undercover.

Lammers heeft er in ieder geval zin in. “Netflix was heel blij met de serie en heeft toen bedacht hoe ze dat verder uit konden breiden. We gaan terug in de tijd. Kijken hoe Ferry Ferry is geworden.”

Sympathieke boef

En dus mag Lammers opnieuw in de huid van Bouman kruipen. “Ik vind het heel leuk dat het karakter zo’n vlucht heeft genomen. Daar ben ik heel trots op. Het is heel leuk om de sympathieke boef te spelen. Dat zijn de leukste. We gaan weer lekker een paar mensen in elkaar slaan!”

Het verhaal begint deze keer in Amsterdam, waar Ferry Bouman werkt voor een hasjbaron. Als de bende wordt overvallen, wijzen de sporen naar een groepje kampers in Brabant. Ferry wordt op pad gestuurd om de daders te vinden. En zo komt hij terug naar zijn geboortestreek.

Undercover

De film wordt gemaakt door goeddeels hetzelfde team als Undercover. Ook actrice Elise Schaap is weer van de partij, die Boumans vrouw Daniëlle speelt in de serie. In de film zien we hoe de twee elkaar leren kennen.

Wanneer de film bij Netflix te zien is, is nog onduidelijk. Ook wanneer de film kan worden gedraaid. “In deze tijden is alles een beetje vaag”, zegt Lammers. Maar: het script is er. “En het is echt heel goed script! Echt heel vet.”

Ferry Bouman-liefhebbers komen al eerder aan hun trekken: seizoen twee van Undercover is te zien vanaf 6 september.

Zo werd de komst van Ferry aangekondigd:

