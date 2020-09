Man op straat doodgeschoten in Boxmeer, schutter op de vlucht

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/2 Man overleden na schietpartij in brandgang aan de Leeuwerik in Boxmeer.

In Boxmeer is woensdagavond rond kwart over acht een man doodgeschoten. Volgens buurtbewoners zou de man zes keer geraakt zijn. Het slachtoffer, die ze schatten tussen de 25 en 30 jaar, leefde nog toen hij werd gevonden. De schutter is nog voortvluchtig.

Hulpdiensten hebben op straat nog geprobeerd het slachtoffer te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten.

Onderzoek

Agenten ter plaatse droegen kogelwerende vesten en hebben de brandgang aan de Leeuwerik, waar de man lag, met rode linten afgezet. Daarna werden er schermen geplaatst om het zicht op het slachtoffer te blokkeren. Over de identiteit van de man heeft de politie nog niets bekendgemaakt.

De forensische recherche is opgeroepen voor sporenonderzoek. Verdere informatie ontbreekt vooralsnog.

Geweld

Het incident in Boxmeer is de tweede dodelijke schietpartij in een paar dagen tijd. Afgelopen zondag werd in Uden de 53-jarige Stef Muller doodgeschoten.

