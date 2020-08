Doodgeschoten man in Uden is bekende kickbokstrainer Stef Müller (53)

De politie doet onderzoek in Uden. (Foto: Marco van den Broek/SQ Vision Mediaprodukties) vergroot

Het slachtoffer van de fatale schietpartij in Uden is de 53-jarige kickbokstrainer Stef Müller. De Tilburger was onder anderen trainer van veelvoudig wereldkampioen Nieky Holzken uit Helmond. Bert de Rooij, de advocaat van Müller, heeft geen idee waarom zijn cliënt zondagavond in Uden was. Hij werd door diens ex-vrouw ingelicht over de gewelddadige dood van Müller.

De Rooij staat hem bij sinds een inval in het huis van Müllers toenmalige vrouw, in 2017. Er zouden toen onder meer munitie, een wapen en spullen voor de productie van xtc zijn gevonden. Müller heeft steeds enige betrokkenheid hierbij ontkend.

In februari 2019 werd bij de rechtbank in Den Bosch vijftien maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf geëist, inmiddels ligt de zaak bij het gerechtshof in Den Bosch. De man had al een strafblad.

Onder vuur genomen in Uden

Müller is jaren actief geweest in de kickbokswereld. Hij werd zondagavond onder vuur genomen op de Batenburglaan in Uden. De politie kreeg hierover rond kwart voor negen een melding.

Vrij snel na de schietpartij werden twee mannen uit Uden en Nijmegen aangehouden. De politie is nog op zoek naar een derde verdachte.

LEES OOK: