Tilburger (53) slachtoffer van fatale schietpartij in Uden, derde verdachte nog altijd spoorloos

De man die overleed aan de gevolgen van een schietpartij, zondagavond in Uden, is een 53-jarige inwoner van Tilburg. De politie heeft dit maandagmiddag bekendgemaakt. Volgens haar is het nog te vroeg om iets te zeggen over de aanleiding van het incident dat gebeurde op de Batenburglaan.

Nadat de man was beschoten, zijn twee verdachten aangehouden. Zij komen uit Uden en Nijmegen. De politie is nog op zoek naar een derde betrokkene én naar getuigen.

Beide verdachten zitten vast

De politie kreeg zondagavond rond kwart voor acht de melding van een schietincident. Een 47-jarige man uit Nijmegen werd daarna in de buurt opgepakt, een man van dertig uit Uden werd in zijn auto op de N277 in Venhorst aangehouden.

Beiden zitten vast voor verder onderzoek. Ze mogen in hun cel alleen contact hebben met hun advocaat.

Reanimatie mocht niet baten

Een omstander, agenten en ambulancepersoneel hebben zondagavond nog geprobeerd het slachtoffer te reanimeren. Dit mocht niet meer baten. De Tilburger overleed op straat. Mede dankzij getuigen kwam de politie al snel twee verdachten op het spoor.

Een derde verdachte dacht de politie te vinden in een huis aan de Jan van Eykgracht in Eindhoven. De woning werd zondagavond omsingeld door agenten met kogelwerende vesten. De man die in het huis was, had echter niets met de dodelijke schietpartij te maken.

Onderzoek gaat verder

Het onderzoek gaat maandag verder. Zo wil de politie onder meer in kaart brengen wie het slachtoffer is en wat het mogelijke motief van het incident is geweest.

Zo wordt gebruik gemaakt van reacties van getuigen, camerabeelden en de resultaten van een buurt- en sporenonderzoek.