Politie kan inbreker makkelijk opsporen omdat hij vergeet gestolen telefoon uit te zetten

Archieffoto: Niels Penninkhof vergroot

Verschillende autoinbraken in Eindhoven zijn in de nacht van woensdag op donderdag in één keer opgehelderd, toen de politie na wat speurwerk bij een huis in Geldrop uitkwam.

Janneke Bosch Geschreven door

Er kwam bij de politie een melding binnen dat er bij verschillende auto's in Eindhoven was ingebroken en spullen waren weggehaald. Eén van de slachtoffers wist zijn telefoon te traceren. En die bleek in Geldrop te zijn.

Gestolen spullen

Agenten kwamen na wat speurwerk bij een huis in Geldrop uit, waar allemaal spullen lagen die van de diefstallen afkomstig waren. Vier laptops, twee headsets, een fotocamera en mobiele telefoon en meerdere kabels werden in het huis gevonden.

Een 34-jarige man is aangehouden voor heling en diefstal.