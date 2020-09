Man beroofd van pinpas, pincode en telefoon in Tilburg

Een 20-jarige man is woensdagavond door twee mannen beroofd van zijn pinpas, pincode en telefoon. Dat gebeurde in het centrum van Tilburg. Hij werd bedreigd met een mes.

Het slachtoffer was onderweg van het Piusplein in de richting van het Stadhuisplein. Op de trap van het Stadhuis werd hij aangesproken door een man die geld wilde. Het slachtoffer zei dat hij dat niet op zak had, waarop zijn belager kwaad werd en een mes tevoorschijn haalde.