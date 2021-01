Johan Verschuuren (85) overleden, voor eeuwig de weerman van Brabant

Johan Verschuuren, de man die dertig jaar lang het weer voorspelde in Brabant, is donderdag overleden op 85-jarige leeftijd. Dat laat zijn vrouw weten aan Omroep Brabant.

In de korte documentaire die filmmaker Loes Janssen in 2018 van hem maakte, bekende Johan Verschuuren dat hij er een keer flink naast zat met zijn voorspelling. "Regen voor negen uur is niet van lange duur", had hij gezegd. “Bleek dat het toch regende en heel Brabant die dag op de fiets zat.”

Even karakteristiek als zijn begroeting was de dagelijkse afsluiting van zijn rubriek. Daarvoor dook de weerman in zijn uitgebreide verzameling weerspreuken op rijm. Vaak gingen die over dieren. 'Als de specht lacht, hij regen verwacht’, is er zo eentje. Of: ‘Als de pauw weer roept, is het droge weer versnoept.’ Hij bundelde zijn weerspreuken in boekjes die gretig aftrek vonden. ‘Wil het in juli niet heten, dan zal men in augustus zweten’.