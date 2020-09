Mannen doen aangifte tegen elkaar na zware mishandeling

Een 33-jarige man uit Waalwijk is donderdagochtend opgepakt voor de zware mishandeling van een 49-jarige plaatsgenoot.

De twee zouden met elkaar in de clinch zijn geraakt na een opmerking over een faillissementsverkoop. Dat gebeurde op 29 mei van dit jaar. Het slachtoffer zegt dat hij een opmerking maakte over het feit dat de verdachte had meegeboden tijdens die faillissementsverkoop.