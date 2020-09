Man jat geld uit kassa casino in Roosendaal en rent weg

Casino in Roosendaal (Foto: Christian Traets/SQ Vision) vergroot

Een man heeft woensdagavond een greep in de kassa van het Fair Play Casino op de Markt in Roosendaal gedaan. Daarna rende hij het casino uit. Het is onduidelijk hoeveel hij precies heeft meegenomen.

Janneke Bosch Geschreven door

Getuigen zagen de man het geld uit de kassa halen en waarschuwden medewerkers van het casino. Dat gebeurde even voor tien uur woensdagavond. De medewerkers belden op hun beurt de politie, maar ondertussen ging de dief ervandoor.

Op basis van het signalement van de dader zijn in de buurt van het casino nog twee mannen gecontroleerd door agenten. Maar zij bleken niets met de zaak te maken te hebben.

De dief is nog spoorloos.

Foto: Christian Traets/SQ Vision vergroot