Jeroen Thijssen uit Den Bosch schreef 'Brabants Boek Present 2020' met inkt en kroontjespen

Wie tussen 5 en 13 september in een Brabantse boekenzaak voor minstens 12,50 euro aan boeken koopt, krijgt gratis het boek 'De terugkeer' van de Bossche schrijver Jeroen Thijssen. "Een familietragedie in 96 bladzijden over een man die na 25 jaar terugkeert naar zijn familie in Brabant," aldus de schrijver. Met een oplage van 15.000 boeken die gratis worden uitgedeeld kijkt hij uit naar de actieweek, die zaterdag begint.

Jeroen Thijssen is geboren in Haarlem en ging veertig jaar geleden studeren aan de Academie voor de Journalistiek in Tilburg. Sindsdien bleef hij in Brabant en al lange tijd woont hij in Den Bosch. In die stad speelt ook het verhaal zich af van zijn boek dat de komende weken dus een groot publiek zal bereiken.

Leuk en eervol

"Het was een aparte opdracht met een deadline en een maximum van honderd bladzijden. Tussen februari tot mei heb ik het geschreven. Ik wist wel ongeveer wat het zou gaan worden. Maar pas toen het boek af was, wist ook ik hoe het ging aflopen. Dit boek had ik ook geschreven kunnen hebben als 'eigen boek', maar ik vind het wel heel leuk en ook eervol dat het als Brabant Boek Present wordt weggegeven aan boekenkopers in Brabant."

'De terugkeer' is het tweede Brabants Boek Present, dat uitgegeven wordt door het Prins Bernard Cultuurfonds Noord-Brabant en Tilt, een literaire stichting die zich inzet voor de literatuur in Brabant en Vlaanderen. Vorig jaar kregen Brabantse lezers 'Van Gogh sneed hier nooit een oor af' van de Eindhovense schrijver Henk van Straten in de actieweek cadeau. Deze keer is het dus het boek van Jeroen Thijssen.

'De terugkeer' is geschreven met kroontjespen. vergroot

Moestuin en kroontjespen

Het merendeel van 'De terugkeer' schreef Thijssen in zijn moestuin in Vught. In de natuur en in alle rust. Daarbij schrijft hij zijn boeken, bijna ouderwets, met inkt en een kroontjespen. Met een reden.

"Als ik met een kroontjespen schrijf, heb ik meer rust in mijn hoofd. Het ritme van het schrijven komt dan overeen met mijn denken. Ik schrijf dan rustiger en evenwichtiger en kan beter denken terwijl ik schrijf. Gelukkig kan ik snel typen, dus als ik een bladzijde klaar heb, zet ik het daarna met 450 aanslagen per minuut over naar mijn computer."

Thijssen schreef eerdere onder meer de romans Broeder (2007), Solitude (2014) en zijn laatste boek Hazer (2017) en is nu benieuwd naar de reacties op zijn nieuwste boek. Daarmee zal hij nu ook een publiek bereiken dat nog nooit iets van hem gelezen heeft.

Nieuwe lezers

"Ik hoop dat daardoor mijn eerdere werk wellicht ook weer aandacht krijgt. Ik ben heel tevreden over dit boek, dus wat dat betreft is het een prima manier om als lezer met mij kennis te maken. Het boek wordt in januari waarschijnlijk ook landelijk uitgebracht, maar nu zet het me in Brabant al aardig op de kaart."

'De terugkeer' van Jeroen Thijssen ligt vanaf zaterdag bij de boekenwinkels in Brabant. De officiële aftrap van de tweede 'Brabants Boek Present' is zaterdag bij boekhandel Heinen in Den Bosch.

