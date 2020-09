Zonne-auto van TU Eindhoven is eerste rijdende laadpaal ter wereld

Zonne-auto Stella Era laadt een electrische auto op (Foto: Alice van der Plas) vergroot

Het is een miezerige donderdagochtend op de campus van de Technische Universiteit in Eindhoven. Twee studenten van het Solar Team Eindhoven laten een koffiezetapparaat gezellig pruttelen. En dat terwijl er in de verste verte geen stopcontact te zien is. De stroom is afkomstig van zonne-auto Stella Era.

Wachten op privacy instellingen...

Stella rijdt al jaren rond op zonne-energie. Ze is een echte wereldkampioen, die vorig jaar nog de Solar Challenge in Australië won. Het team studenten dat haar liefkoost, heeft de auto nu voorzien van nieuwe snufjes. Zo kan Stella niet alleen een koffiezetapparaat draaiende houden, maar ook andere elektrische auto’s opladen.

De auto kan steeds efficiënter rijden. 1200 kilometer op een standaard dag. 1800 kilometer op een zonovergoten dag. En dus heeft de auto regelmatig energie over. Daarom is bedacht dat Stella haar energie ook aan andere auto's of apparaten kan afgeven, vertelt Mick van der Spoel van het Solar Team Eindhoven. “Het is eigenlijk een rijdende laadpaal. De eerste in de wereld.”

vergroot

De zonne-auto kan inmiddels ook zelfstandig rijden. Je laat hem in de ochtend achter op een zonovergoten parkeerplek terwijl je aan het werk gaat. Zodra de auto in de schaduw staat, schakelt hij zichzelf in en gaat op zoek naar een plekje in de zon. Je kunt de auto vervolgens naar je toe laten komen. Of de auto laat weten waar hij staat met knipperende lichten of getoeter.

Klinkt leuk allemaal, maar krijgen we binnenkort echt zo’n auto voor de deur? “De technologie is niet echt ver meer weg”, denkt Mick van der Spoel. Maar hij denkt dat we in de toekomst mogelijk geen eigenaar meer zullen zijn een auto. “Ik denk aan een deelplatform, waarbij je een zonne-auto die bij je in de buurt staat kan roepen. En die je dan autonoom naar je bestemming brengt.”

De Stella Era komt binnenkort weer in actie. De auto gaat vanaf 18 september meedoen aan de Europese Solar Challenge in België.

vergroot