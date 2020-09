Twee verdachten van doodschieten kickbokser Stef Muller weer vrij, maar schutter nog niet gevonden

De twee mannen die zondagavond zijn aangehouden voor de dodelijke schietpartij aan de Batenburglaan in Uden, zijn weer vrijgelaten. Bij de schietpartij kwam de 53-jarige kickbokser Stef Muller uit Tilburg om het leven. De politie is nog steeds op zoek naar een derde verdachte, die de dodelijke schoten gelost zou hebben.

Volgens de politie is er niet genoeg reden om de twee mannen nog langer vast te houden. Ze blijven wel verdachte.

Geruchten op sociale media

Op sociale media wordt veel gepraat over de schietpartij. Er gaan geruchten rond over de zaak en er worden namen van daders genoemd. De politie roept in een persbericht mensen op om die namen bij hen te melden, en niet op internet te zetten.