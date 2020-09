Asbest in oever van visvijver afkomstig van boerderij, voorzitter visclub niet bezorgd

Een deel van de visvijver en een beeld van de oeverwerkzaamheden (foto: Hsv Valentinus). Het deel dat verboden is, is rood gekleurd; van de groene delen mag de visvereniging wel gebruik maken (kaartje: gemeente Westerhoven). Volgende Vorige vergroot 1/2 Een deel van de visvijver en een beeld van de oeverwerkzaamheden (foto: Hsv Valentinus).

Leo Teunissen heeft wel een idee waar het asbest vandaan komt dat in de oevers van een visvijver in Westerhoven is gevonden. Volgens de voorzitter én secretaris van hengelsportvereniging Valentinus is het kankerverwekkende spul afkomstig van een oude boerderij. Het asbest is ook aangetroffen op wandelpaden bij de vijver, die aan de Eeuwselsedijk ligt. Teunissen maakt zich geen zorgen, zo laat hij weten.

De vijver ligt er tientallen jaren en werd in 1970 uitgebreid. “Voor de versterking van de oevers is toen gebruik gemaakt van puin van die boerderij. Dat complete huis ligt hier aan de waterkant. De resten zijn naar boven gekomen toen we eerder dit jaar de oevers onder handen hebben genomen”, vertelt Teunissen.

Hekken om vijver

In mei vernam hij dat er mogelijk asbest tussen de troep lag. “Uit daken of andere delen van de boerderij”, denkt Teunissen. “Een ambtenaar heeft wat meegenomen en de gemeente zou erop terugkomen. Vanmorgen kreeg ik te horen dat er inderdaad asbest was gevonden. Ik ben er vanmiddag geweest en om driekwart van de vijver heeft de gemeente hekken geplaatst. Dit betekent wel dat we van de 75 stekken die we langs het water hebben, er maar een stuk of dertien kunnen gebruiken.”

Hsv Valentinus in Westerhoven telt 215 senior- en dertig jeugdleden. Teunissen gaat ze donderdagavond via de mail op de hoogte brengen van de asbestvondst en de maatregelen. Hij is niet van plan het vissen te verbieden. Tot nu toe heeft zich niemand bij hem met klachten gemeld en het is volgens de voorzitter/secretaris van de hengelsportvereniging nog maar de vraag of iemand - of vissen - met het mogelijk gevaarlijke spul in aanraking is gekomen.

De gemeente Bergeijk, waar Westerhoven onder valt, liet eerder op de dag weten dat ze de vijver gedeeltelijk heeft gesloten. "Tot een nader te bepalen moment", zo meldt ze. Er is extra onderzoek nodig om de ernst en de omvang van de hoeveelheid asbest vast te kunnen stellen.