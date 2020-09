Stamgasten van Café De Coop in Sprundel wereldberoemd door lesje wielrennen in tv-commercial

Kroegbaas Ronnie Gommers van café de Coop in Sprundel (foto: Erik Peeters) vergroot

Ze waren al uitgeroepen tot de leukste voetbalkroeg van Nederland en nu zijn ze ook nog eens het bekendste café van het land. Je kunt geen televisiezender of website bekijken of café De Coop in Sprundel komt wel een keertje langs. De kroeg speelt een prominente rol in een reclame voor Skoda. De reclamespot draait nog geen week, maar nu al wordt cafébaas Ronnie Gommers overspoeld met mooie reacties.

“Ik ben hartstikke trots dat ons café en ons dorp positief in de belangstelling staan", zegt Ronnie terwijl hij een biertje tapt. Een tijdje geleden werd hij gebeld door een marketingbureau met de vraag of hij mee wilde doen aan een reclamecampagne. "Ik wist toen nog niet precies waarvoor het was, maar ik zei meteen ja!”

Niet veel later werd zijn café omgetoverd tot filmset. Samen met een aantal stamgasten en leden van het zaalvoetbalteam van De Coop kreeg hij een rol in in het reclamefilmpje. Te zien is hoe de acteurs als echte voetballiefhebbers voor de verandering eens een lesje wielrennen krijgen van oud-renner Bram Tankink krijgen.

"Ik heb stiekem toch best veel reacties gehad.”

De opnames werden een maand geleden gemaakt in de omgeving van Sprundel. “Het was een lange dag, soms moesten er dingetjes over en dan moesten we wachten. Maar we hebben veel plezier gehad. Bram is ontzettend aardig en grappig. Hij vertelde tijdens het draaien ook anekdotes over de Tour de France”, vertelt Adrie Kuijstermans die samen met zijn vrouw Diana een aantal keer voorbij komt in de spot.

vergroot

“Ik werk in de bejaardenzorg en daar zien mensen het filmpje ook vaak. ‘Je was weer op tv hoor’, krijg ik dan te horen”, vertelt Diana. Hetzelfde geldt voor Thomas Goetstouwers die in beeld verschijnt en zogenaamd niet weet dat ‘geel’ voor wielrenners iets anders betekent dan voor voetballers. “Iemand uit mijn oude klas van drie jaar geleden appte mij gisteren dat hij mij had herkend. Ik heb stiekem toch best veel reacties gehad.”

Diana: “We hebben een mooi bedrag gekregen waarmee we met z’n allen gaan eten en verder mogen we onze wielerpakjes houden. Het is picobello geweest.” Of ik nog over straat kan? “Dat lukt nog best.”

De figuranten uit de reclamespot (foto: Erik Peeters)