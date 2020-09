Jago ving een loslopende nerts die zijn kip doodde, en werd zelf ook gebeten

Jago Lachmeijer heeft een van de loslopende nertsen in Best gevangen. Het dier vergreep zich donderdag aan een van Jago’s kippen. De 62-jarige man wist de nerts te vangen, maar werd tijdens dat avontuur wel door het beest gebeten.

“Het is al een paar keer gebeurd”, vertelt Jago donderdagavond slechts een paar uur nadat hij de nerts ving. Hij woont aan de Jan Pieterszoon Coenstraat maar is ook voorzitter van de Volkstuinvereniging aan de Heuveleindseweg. Dat is vlakbij de lokale nertsenhouderij. “We zijn ze bij de volkstuin al een paar keer tegen gekomen. Dit jaar al drie keer.”

Lievelingskip dood Donderdag bezocht een van de losgeslagen nertsen de tuin van Jago. “Ik heb drie kippen en eentje heeft hij dood gebeten. De kip was al oud maar hij was wel ons lievelingetje. Die heb ik gekregen van mijn kinderen voor mijn vijftigste verjaardag.” Een andere kip raakte gewond.

De nerts zit nu in een plastic bak. Jago heeft er wat stro bij gedaan, een bakje water en wat stukjes hamburger. “Hij is eigenlijk heel tam en rustig.”

In Best worden de afgelopen dagen in de wijken Heivelden en Naastenbest allerlei loslopende nertsen gezien. De gemeente heeft de Jagersvereniging ingeschakeld om het probleem op te lossen. Of de nertsen zijn ontsnapt of bewust zijn vrijgelaten is niet duidelijk.