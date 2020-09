Loslopende nertsen zorgen voor onrust in Best: 'Straks heeft zo'n beest corona'

De nerts die werd gezien aan de Biesvelden (foto: Soraya van de Crommert). vergroot

In Best worden de afgelopen dagen in de wijken Heivelden en Naastenbest allerlei loslopende nertsen gezien. Vorige week is een konijn doodgebeten en donderdag werd een kip het slachtoffer van een nerts. Mogelijk komen de nertsen van de fokkerij in de gemeente.

Soraya van de Crommert woont aan de Graanvelden en zag donderdag een van de nertsen lopen. "Ik was mijn hond aan het uitlaten op de Biesvelden toen er opeens eentje uit de bosjes kwam." Ze belde gelijk aan bij haar overburen, waar het dier in de tuin liep. Ook meldde ze het bij de gemeente.

Soraya maakt zich zorgen vanwege het grote aantal nertsen dat in Nederland besmet is met corona. "Het klopt gewoon niet", zegt ze. "Het is raar de ze los rondlopen. Straks wordt een hond of een klein kind gebeten en heeft zo'n beest corona. Daar zitten we allemaal niet op te wachten."

In de buurt Naastenbest aan de Jan Pieterszoon Coenstraat werd een kip donderdag slachtoffer van een nerts. Het dier liep in een tuin en is gevangen door de bewoner.

De nerts die vorige week een konijn doodbeet liep rond op de Heuveleind. Aan de foto's te zien gaat het om drie verschillende nertsen.

Nertsenhouderij

Of de nertsen zijn ontsnapt of bewust zijn vrijgelaten is niet duidelijk. De nabijgelegen nertsenhouderij wil liever niet reageren omdat ze bang zijn voor negatieve publiciteit. De gemeente heeft de Jagersvereniging ingeschakeld om de nertsen te vangen.

In ons land zijn nu 47 nertsenhouderijen getroffen door het coronavirus. De fokkerij in Best zit daar niet bij.

De nerts aan de Biesvelden (foto: Soraya van de Crommert). vergroot

De nerts aan de Jan Pieterszoon Coenstraat (foto: Jago Lachmeijer). vergroot

LEES OOK: