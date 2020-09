Onderzoek naar opzettelijke besmetting bij nertsenhouderijen, NVWA dreigt met sancties

De vergaste nertsen worden overgeladen (foto: Rob Engelaar Fotografie). vergroot

De Inlichtingen- en OpsporingsDienst (IOD) gaat de komende tijd extra onderzoek doen naar mogelijk opzettelijke besmetting met het coronavirus bij nertsenhouderijen. Het ministerie van Landbouw heeft dit laat weten. Het departement meldt dat er voor de mogelijke opzet nog geen concrete aanwijzingen zijn.

De IOD valt onder de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA). Deze instantie zal sancties opleggen als er overtredingen worden geconstateerd.

D66 stelde al vragen over opzet

Er doen al enige tijd geruchten de ronde dat fokkers bewust hun dieren besmetten. De gesuggereerde opzet wordt door woordvoerders van hun belangenorganisaties, de Nederlandse Federatie voor Edelpelsdierhouders en de Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisaties (ZLTO), resoluut van tafel geveegd. NFE-directeur Wim Verhagen noemde de opmerkingen van De Groot 'insinuerend, suggestief en een stoot onder de gordel van een sector die het toch al zo moeilijk heeft.'

In de Brabantse en Haagse politiek wordt hier anders over gedacht, althans bij D66. Statenlid Arend Meijer en zijn partijgenoot in de Tweede Kamer, Tjeerd de Groot, hebben hierover vragen gesteld. Volgens De Groot krijgen fokkers een 'ruime schadeloosstelling' wanneer hun nertsen vanwege corona geruimd worden dan in het geval van de aanstaande, verplichte sluiting. De parlementariër spreekt van een 'mogelijk een perverse prikkel' en stelde minister Carola Schouten van Landbouw voor om een onderzoek in te stellen. De opdracht hiervoor is inmiddels gegeven. Een woordvoerder van de NVWA benadrukt desgevraagd dat er geen concrete aanwijzingen zijn. Hij kan niets loslaten over de werkwijze van de IOD.

Mogelijk vier bedrijven besmet

Eerder deze donderdag werd bekend dat op drie nertsenhouderijen in Oost-Brabant het coronavirus is aangetroffen. Twee van de bedrijven staan in Wanroij, het derde in Venhorst. Hier leven in totaal 17.000 moederdieren met gemiddeld vijf pups. Ze zijn of worden geruimd. In de twee dorpen zijn eerder farms besmet verklaard. Bij een vierde fokkerij wordt ernstig rekening gehouden met de aanwezigheid van COVID-19. In ons land zijn nu 47 nertsenhouderijen getroffen door het virus.

Eind vorige week maakte minister Schouten van Landbouw bekend dat er in maart 2021 een einde komt aan de nertsensector in ons land. Aanvankelijk was het de bedoeling dat er pas in 2024 een punt gezet zou worden achter de fokkerij. Voor de vroegtijdige sluiting trekt Schouten 180 miljoen euro uit. Haar besluit is hard aangekomen in nertsenland.

