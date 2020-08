Veel nertsenhouders te boos of te emotioneel om te reageren op verplichte stop in maart

Het bedrijf van nertsenhouder Martijn van den Boogaard in Beek en Donk (beeld: Google Maps). vergroot

De verplichte stop in maart zorgt voor veel boze nertsenfokkers. Omroep Brabant belde tientallen nertsenfokkers en de meesten waren te boos of emotioneel om te reageren op het nieuws. Het einde van de nertsenhouderij wordt drie jaar vervroegd, zo hebben de 160 nertsenfokkers in Nederland vrijdagmiddag officieel te horen gekregen. Op 41 bedrijven, waarvan 31 in Brabant, is het coronavirus vastgesteld.

Een nertsenfokker in Valkenswaard wil nu nog niet uitgebreid reageren. "Ik lees de brief net. Mijn hele toekomst staat op wankelen." De fokker heeft nog geen idee wat hij vanaf maart moet gaan doen. "Ik moet met de gemeente en de provincie eerst kijken wat er mag en kan op dit terrein. Het geld dat we krijgen is misschien net genoeg om mijn fokkerij te slopen en af te voeren."

"Veel collega’s hebben slapeloze nachten achter de rug."

Nertsenhouder Martijn van den Boogaard uit Beek en Donk heeft de brief van de minister nog niet gelezen. Wel is één ding duidelijk voor hem: "Hier komen geen nertsen meer." Zijn fokkerij werd na een coronabesmetting als een van de eerste geruimd. "Ik ben nu vijftien jaar nertsenhouder. Dit doet wel veel met mij. We zitten sinds die ruiming in een soort achtbaan.’’

De fokker heeft normaal gesproken in de zomer 6000 moederdieren en 30.000 pups. Nu is het stil op de fokkerij. "Ik had wel een optie op nieuwe nertsen voor als we weer zouden mogen opstarten. Dat gaat dus niet meer door."

Martijn had de komende drie jaar uitgetrokken om naar de toekomst te kijken. Hij wist al dat het vanaf 2024 zou stoppen. "Maar nu moet ik het komende half jaar al mijn toekomst gaan uitstippelen. Ik moet met de gemeente gaan kijken wat er kan en mag op mijn terrein. En kijken wat wij van die 180 miljoen euro krijgen.’’

"Die onzekerheid of gezonde dieren geruimd gaan worden is niet prettig."

De nertsenhouder is opgelucht voor al zijn collega’s dat er niet preventief geruimd gaat worden. "Veel collega’s hebben slapeloze nachten achter de rug. Die onzekerheid of gezonde dieren geruimd gaan worden is niet prettig." Wel verbaast Van den Boogaard zich erover dat het stoppen verplicht is, hij had namelijk een vrijwillige stoppersregeling verwacht.

