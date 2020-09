Spelers RKSV Sterksel bedolven onder reacties na deal met Zalando: 'Veel mensen zijn jaloers op ons'

De voetballers van RKSV Sterksel zijn terecht gekomen in een wondere wereld. Eerder deze week werd bekend dat de club door Zalando is geadopteerd. De internetgigant gaat RKSV Sterksel sponsoren. Dat levert bijzondere situaties op de voor spelers van de vijfdeklasser.

Geheim telefoontje Voorzitter Hans Langeveld van RKSV Sterksel kreeg ruim een half jaar geleden een telefoontje. Zalando wilde het eerste elftal professioneel gaan begeleiden . En dat terwijl Sterksel afgelopen seizoen in de vijfde klasse nul punten haalde met een doelsaldo van 11 voor en 105 tegen. “Het was voor ons een nieuwe start.”

Toen er in de coronatijd niet gevoetbald werd, ging er in Sterksel een brief rond over de ‘nieuwe’ start van RKSV Sterksel. Tyrone Pelzers kon het haast niet geloven. “Ik dacht: heel leuk, maar het moet wel waargemaakt worden. Maar als iemand zo’n brief opstelt, ga je vanuit dat er een kern van waarheid in zit.”