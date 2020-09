Bruut carnavalsgeweld in cafetaria in Vlijmen: ook laatste verdachte voorlopig vrij

De vier verdachten van de zware mishandeling in Vlijmen. vergroot

Ook de laatste verdachte van de brute mishandeling op carnavalszondag in een cafetaria in Vlijmen komt voorlopig op vrije voeten. Dat bepaalde de rechter vrijdag, op advies van de officier van justitie. De officier is wel van mening dat 'de strafbare feiten een langere gevangenisstraf verdienen dan de verdachte nu heeft gezeten'.

De bezoeker van cafetaria Het Akkertje werd op carnavalszondag op brute wijze het ziekenhuis in getrapt. De zware mishandeling werd vastgelegd door camera's in de zaak. Die beelden werden door de politie naar buiten gebracht. Mede hierdoor werd uiteindelijk een 47-jarige man uit Den Haag opgepakt, net als zijn zoons van 18, 24 en 25 jaar oud. De 24-jarige Chris D. stond vrijdag voor de rechter.

Hij zat als enige nog vast, op verdenking van twee keer poging tot doodslag en openlijke geweldpleging tegen meerdere mensen. Maar net als zijn vader en broers mag D. de zaak vanaf maandag thuis afwachten.

Bedrijf redden

De officier van justitie kwam met het voorstel tot voorlopige vrijlating, omdat de rechtszaak pas op 27 januari 2021 wordt behandeld. Voorwaarde is wel dat de verdachte niet in Vlijmen mag komen. De rechter ging hier in mee.

Bij zowel de verdachte als zijn vriendin was een zucht van verlichting te horen in de rechtszaal. Chris D. is blij dat hij voorlopig niet terug hoeft naar de gevangenis in Vught. "Zo kan ik mijn bedrijf nog redden. De vaste lasten lopen door en nu kan ik nog iets doen voordat het te laat is."

Knock-out

De advocaat van de verdachte zegt dat D. zich schaamt voor zijn gedrag nadat hij de beelden had bekeken. Te zien is hoe een 33-jarige man met zijn gezicht tegen een muur wordt gegooid door D. Hij valt knock-out achterover en klapt met zijn achterhoofd tegen de grond. Daarna trapt de 24-jarige Hagenees meerdere keren op hem in, terwijl de man roerloos op de grond ligt. Ook een andere man wordt zwaar toegetakeld door de verdachte.

Bekijk hier de beelden van de vechtpartij en lees hieronder verder.

Gladde vloer

De advocaat van D. ziet dit heel anders. "Van poging tot doodslag kan geen sprake zijn. Mijn cliënt was ongeschoeid (zonder schoenen, red), dan kun je niet van poging tot doodslag spreken", aldus de advocaat tegen de rechter.

Volgens de advocaat was het glad in de zaak, waardoor D. niet vol uit kon halen en weggleed. ‘’Dat is ook te zien op de beelden, mijn cliënt houdt zich vast aan de bar, omdat het glad is."

De inhoudelijke behandeling is op 21 januari en ergens in februari wordt een uitspraak verwacht. Niet alleen Chris D., maar ook de drie andere verdachten moeten zich dan verantwoorden voor de rechter in Den Bosch.

