Veilig naar het theater in Eindhoven: het kan, maar dan wel vanuit een reuzenrad

Theater in een reuzenrad

Een koptelefoon op je hoofd terwijl je knus in een bakje zit van een 18 meter hoog reuzenrad. En je krijgt ook nog eens een heel verhaal te horen. Het reuzenrad is misschien wel de veiligste manier om theater te beleven in coronatijd. De voorstelling Radman is vrijdag op die manier in première gegaan bij het Parktheater in Eindhoven.

Je stapt in het reuzenrad en krijgt een koptelefoon en een verrekijker. "Je zit eigenlijk in de buik van ene Radman. Je krijgt zijn gedachten en zijn manier van kijken naar de stad te horen", vertelt Jellie Schippers van theatergroep Schippers&VanGucht. Ze bedacht de voorstelling samen met een collega tijdens de lockdown in Antwerpen.



Het Zuidelijk Toneel voert de voorstelling nu uit op de stoep van het Parktheater in Eindhoven. Nu theater in theaterzalen moeilijk is, is het reuzenrad een goede manier om op veilige afstand mensen toch theater te laten beleven."

"Als gezelschap wil je doorgaan met nieuwe dingen maken", zegt Ingrid de Laat van Het Zuidelijk Toneel. "Dit is een manier om dat te blijven doen."

Ook in Tilburg, Roosendaal en Breda

Tegelijk is het ook een extra bron van inkomsten voor het theatergezelschap. Vooral omdat het reuzenrad van stad naar stad reist de komende tijd en daar redelijk lang blijft staan. "Daardoor kunnen we best veel mensen ontvangen", aldus De Laat.

Radman staat tot en met zondag in Eindhoven. Daarna komt het reuzenrad nog in Breda, Tilburg en Roosendaal.