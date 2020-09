Blunder bij politie Oost-Brabant: gegevens van meer dan honderd collega’s met PTSS bekendgemaakt

(foto: archief) vergroot

Een fout bij het verzenden van een e-mail heeft er vrijdagmorgen voor gezorgd dat meer dan honderd politiemedewerkers en oud-politiemedewerkers nu van elkaar weten dat ze de diagnose PTSS hebben. Dat blijkt uit een mailwisseling die Omroep Brabant in handen kreeg.

Janneke Bosch Geschreven door

De medewerkers werden in de mail uitgenodigd voor een ‘contactdag’ voor collega’s met een posttraumatische stressstoornis. De uitnodiging werd verstuurd door een casemanager van het meldpunt PTSS binnen de politie. De medewerker zette alle namen en e-mailadressen van de collega’s in de gewone adresbalk van de email, in plaats van verborgen in de BCC.

Excuses

Kort daarop realiseerde die medewerker zich de fout en trok de mail in. Daarnaast werd een extra mail gestuurd waarin de fout is erkend en excuses worden gemaakt aan alle geadresseerden.

"Ik wil niet dat iemand weet dat ik PTSS heb, ik schaam me ervoor"

Maar zoals een van de genodigden laat weten: “Als ik naar zo’n contactdag toe zou gaan, dan weet ik dat ik collega’s of oud-collega’s tegenkom. Dan kies ik daarvoor. Maar ik ga nooit. Want ik wil niet dat mensen van me weten dat ik PTSS heb. Ik schaam me ervoor.”

'Geen kwade opzet'

De politie erkent dat de fout is gemaakt. "Een e-mail over een bijeenkomst over PTSS voor een beperkte groep collega’s en voormalige collega’s, is vrijdagochtend per abuis op een verkeerde manier verzonden. In plaats van dat de mail - zoals te doen gebruikelijk - als BCC (blind copy) werd verstuurd, waren de geadresseerden opgenomen in het reguliere adresveld. De adressen waren daardoor voor de ontvangers te zien. Wij betreuren dat dit is gebeurd.

Het gaat om een pijnlijke, menselijke vergissing zonder enige sprake van kwade opzet. De vergissing is direct gemeld. We volgen daarvoor de geldende procedures. Verder wordt bekeken hoe dit in de toekomst kan worden voorkomen. "