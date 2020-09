Ferry probeert Oranje om te kopen: 'Ik heb grof geld ingezet dus je zorgt maar dat ze verliezen'

Screenshot promofilmpje. vergroot

Is het Nederlands Elftal omkoopbaar? Het lijkt er niet op, tot frustratie van drugscrimineel Ferry Bouman. Vanuit de gevangenis belde Bouman met voetballer Daley Blind. In plat Brabants zegt hij: "Daley, ik weet dat je niet speelt vanavond maar je moet me even helpen. Je kunt een flinke smak geld verdienen als je zorgt dat Oranje vanavond verliest."

Het Nederlands Elftal speelt vrijdagavond (Nations League) tegen Polen. "Verliezen gaat echt niet gebeuren", zegt Daley Blind maar dat is tegen het zere been van Bouman.

"Moet je eens goed luisteren, jongen. Ik heb grof geld ingezet en ik wil dat geld niet kwijtraken. Dus jij gaat regelen dat je maten verliezen vanavond."

Undercover

Het gaat om een promotiefilmpje voor het tweede seizoen van de tv-serie Undercover, die zondag in premiere gaat op Netflix. Frank Lammers speelt daarin de hoofdrol.

Het eerste seizoen was een hit. De afleveringen van het nieuwe seizoen worden niet allemaal in één keer geplaatst, maar slechts één per week. De serie is al wel helemaal opgenomen.

