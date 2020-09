Ferry Bouman zoekt via briefjes in supermarkten naar informatie over 'gezellig stelletje'

De boodschap van Ferry Bouman. vergroot

Wie in Rosmalen en Drunen in de supermarkt een blik werpt op het prikbord met advertenties, komt een opvallend briefje tegen. Een zekere Ferry is op zoek naar informatie over een 'gezellig stelletje' dat op een foto is afgebeeld.

Onderaan het briefje staat een telefoonnummer. En wie dat nummer belt, komt uit op de voicemail van drugscrimineel Ferry Bouman (gespeeld door Frank Lammers uit Mierlo), hoofdrolspeler in de serie Undercover.

"Heuuu, met Ferry. Ik ben er ff niet, maar als je waardevolle info hebt, kom ik graag met je contact. Witte gij wie die gasten op de foto zijn, laat het dan ff weten."

Het briefje is in ieder geval gespot bij de Albert Heijn in Rosmalen en een Jumbo-filiaal in Drunen. Het tweede seizoen van de hitserie is vanaf komende zondag te zien op Netflix. Dit keer draait het vooral om illegale wapenhandel. In het tweede seizoen heeft kickbokser Rico Verhoeven een rol. Hij is de bodyguard van Ferry.

