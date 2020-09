Auto schampt boom en belandt op zijn kop in sloot, bestuurster mogelijk onder invloed

De auto die na het ongeluk in de greppel terechtkwam. (Foto: Tom van der Put/SQ Vision Mediaprodukties) De geschampte boom (Foto: Tom van der Put/SQ Vision Mediaprodukties) Volgende Vorige vergroot 1/2 De auto die na het ongeluk in de greppel terechtkwam. (Foto: Tom van der Put/SQ Vision Mediaprodukties)

Een auto heeft vrijdagmiddag in Rucphen een boom geschampt en is daarna in een sloot, aan de andere kant van de weg, ondersteboven tot stilstand gekomen. De politie heeft het sterke vermoeden dat de vrouw die als enige in de wagen zat, onder invloed was.

Het ongeluk gebeurde rond kwart over drie op de Zundertseweg. Ambulance, brandweer en politie werden direct gealarmeerd.

De automobiliste is naar een ziekenhuis gebracht, al was ze wel aanspreekbaar. Voor de politie is het nog niet duidelijk hoe ernstig de verwondingen zijn. In ieder geval zal er ook bloed van haar worden afgenomen om vast te kunnen stellen of ze drank of drugs heeft gebruikt.

