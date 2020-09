Trainer Fred Grim blijft nog een jaar langer bij RKC Waalwijk

RKC-trainer Fred Grim en algemeen directeur Frank van Mosselveld. (Foto: Hollandse Hoogte) vergroot

Trainer Fred Grim heeft een nieuw contract ondertekend bij RKC Waalwijk. De 55-jarige coach ligt nu tot half 2022 vast bij de Waalwijkse eredivisieclub. De oud-doelman werkt sinds de zomer van 2018 bij RKC.

"De hoofdtrainer heeft een belangrijke positie in het behalen van onze missie. De werkwijze van Fred sluit aan bij de visie van de club", laat algemeen directeur Frank van Mosselveld weten. "Samen gaan we de volgende stappen zetten in de verdere professionalisering van RKC Waalwijk. We zijn ambitieus en kijken met vertrouwen uit naar de competitie."

Bouwen aan RKC Waalwijk

Grim reageert opgetogen op zijn nieuwe contract. "De missie van de club past bij mij. Bij RKC Waalwijk kan ik professioneel en persoonlijk mijn ei kwijt, ik voel me er op mijn plek. In 2018 zijn we een samenwerking gestart met een gezamenlijke missie. Ik kijk ernaar uit om hier samen met alle geledingen een vervolg aan te geven en verder te bouwen aan RKC Waalwijk."

Grim was in het afgelopen seizoen met RKC na 26 wedstrijden hekkensluiter in de eredivisie. Door de coronacrisis besloot de KNVB nadien de competitie te beëindigen en geen promotie en degradatie toe te passen.

