Bossche Spoorzone moet Silicon Valley in het klein worden

Het Grasso-gebouw wordt de blikvanger van het 'innovatiedistrict'.

Den Bosch heeft grootse plannen met het noordelijk deel van de spoorzone. Het Grenco-terrein, met het kenmerkende Grasso-gebouw, moet hét centrum voor data- en ICT-bedrijven voor Nederland worden. Het gebied moet over tien jaar bruisen van innovatie. Een soort Sillicon Valley, maar dan in het klein.

Jessica Ranselaar

Wethouder Jan Hoskam is gepast trots op de plannen. Veertig jaar geleden kwam hij in de wijk Boschveld wonen, en ging hij met zijn zus fietsen langs het terrein wat nu omgetoverd moet worden. 'Vroeger had je hier een hele scherpe scheiding tussen wonen en bedrijf. Ik hoop dat we die overgang wat soepeler kunnen maken.'

Zo soepel zelfs dat het terrein één geheel is met de wijk. Wethouder Hoskam ziet het zo voor zich dat 'een kind van de basisschool hier rondloopt en denkt: dat is ook iets voor mij, dat ICT.'

Koffiezet-automaat

Het Grenco-terrein door de gemeente wordt gezien als plek waar nieuwe ideeën ontstaan en start-ups, maar ook waar gerenommeerde bedrijven samen nieuwe dingen bedenken. En daar kan de inrichting van het terrein bij helpen. 'De leukste ideeën ontstaan niet op je werkplek. Die worden geboren aan een koffiezetautomaat of met een glas bier in de hand. En dat willen we hier een beetje bevorderen.'

Het plan van Den Bosch om het gebied rond het spoor aan te pakken en creatief en bruisend te maken, is niet nieuw. In Tilburg ligt de nadruk op ontspanning en cultuur, in Eindhoven worden er volop woontorens gebouwd en is er ruimte voor kunst en design. Ook buiten de provincie, bijvoorbeeld in Gouda en Dordrecht is de spoorzone 'hot'.

Bruisend en hip

Wat de gebieden gemeen hebben, is dat het een bruisend, hip vernieuwd deel van de stad is. Den Bosch heeft het precies zo voor ogen. Er komt tot 30.000 vierkant aan kantoorruimte, 100 tot 150 nieuwe woningen en horeca zodat de rest van de stad ook een goede reden heeft om naar het Grenco-terrein te komen.

De gebouwen op het Grenco-terrein worden omgebouwd tot kantoor, woning of café.

De bedoeling is dat er volgend jaar al meer bedrijven zitten en dat het in 2030 zo goed al af is. Voor die tijd moet er nog wel veel gebeuren want dit is een visie van de gemeente en daar mogen de gemeenteraad, Bosschenaren en bedrijfsleven nog van alles van vinden.

In het filmpje zie je wat Den Bosch met haar Spoorzone wil doen.

