Verleiding om nertsen opzettelijk te besmetten wordt steeds groter, waarschuwt deskundige

De kans dat nertsenfokkers hun dieren bewust besmetten met het coronavirus om zo geld op te strijken, is fors toegenomen. Dat stelt landbouweconoom Peter van Horne van Wageningen University and Research. De minister moet daarom vanaf nu extra alert zijn. “De vergoeding voor ruiming kan lucratief zijn, sinds bekend is dat fokkers in 2021 toch moeten stoppen.”

Het ministerie van Landbouw maakte donderdag bekend extra onderzoek te gaan doen naar mogelijk opzettelijke besmetting met het coronavirus bij nertsenhouders. Het grote aantal besmette bedrijven roept vragen op bij de politiek. Volgens D66-Kamerlid Tjeerd de Groot zou de 'ruime schadeloosstelling' voor getroffen nertsenhouders ‘een perverse prikkel’ kunnen zijn.

Van Horne denkt niet dat er bij tot nu toe getroffen bedrijven sprake is van opzet. “Dat is over het algemeen niet winstgevend. Je bent als fokker dan alles kwijt, ook je fokdieren. Op termijn loop je daarom inkomsten mis, want je moet helemaal opnieuw beginnen.”

Juist dat laatste is sinds kort niet meer het geval, sinds de minister bekend maakte dat alle bedrijven begin volgend jaar moeten stoppen. “Daarom is de vergoeding voor besmette bedrijven aantrekkelijker geworden. Het is dus belangrijk om vanaf nu extra alert te zijn.” Daarom vindt de onderzoeker het een goede zaak dat er een onderzoek komt.

Boeren maken verlies

Het is bovendien zo dat de opbrengst voor de pelsen van de fokdieren flink is afgenomen. Op het hoogtepunt in 2013 was marktwaarde nog 70 euro per pels. In 2019 was die waarde nog ongeveer 20 euro, verliesgevend voor boeren. “Dat is ook het bedrag waar we nu vanuit gaan met compenseren”, weet Van Horne.

In november worden de pelsen weer geoogst en verhandeld op de markten in Finland en Denemarken. Van Horne: “Wat de prijs dan wordt, weet niemand. Toch zien we nu een duidelijke dalende trend.”

Het ministerie heeft overigens geen concrete aanwijzingen voor opzet. De NVWA wilde donderdag geen verder commentaar geven.

De Nederlandse Federatie van Edelpelsdierenhouders (NFE) noemt de beweringen van de onderzoeker onzin. “De vergoedingen voor besmette nertsen beperken alleen het verlies. Fokkers hebben geen enkele reden om dit te doen”, aldus NFE-directeur Wim Verhagen. Ook is nog onduidelijk hoe de stoppersvergoeding eruit gaat zien. Hij is blij met het onderzoek en vraagt zich hardop af wat de rol van dierenactivisten is in het geheel. “Zij zijn tot veel in staat.”

Eind vorige week maakte minister Schouten van Landbouw bekend dat er in maart 2021 een einde komt aan de nertsensector in ons land. Aanvankelijk was het de bedoeling dat er pas in 2024 een punt gezet zou worden achter de fokkerij. Voor de vroegtijdige sluiting trekt Schouten 180 miljoen euro uit. Haar besluit is hard aangekomen in nertsenland.