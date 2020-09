Auto met caravan geschaard, verkeer loopt vast op A50 en A59

Archieffoto vergroot

Op de A50 bij Herpen is vrijdag rond kwart over vijf een auto met caravan geschaard. Het verkeer tussen Eindhoven en Arnhem loopt hierdoor tijdens de avondspits in beide richtingen vertraging op.

Naar het zuiden stond er rond zes uur een file van tien kilometer en was de vertraging ongeveer een uur. Ook is daar de linker rijstrook afgesloten. Tussen Oss-Oost en Ravenstein werden rond die tijd een file van zes kilometer en een ‘wachttijd’ van ruim tien minuten genoteerd.

Het verkeer op de snelweg A59 tussen Den Bosch en Oss liep door de drukte ook even vast.